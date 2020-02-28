Tatar, Erdoğan, Oktay Ve Akar’a Taziye Mesajı Gönderdi

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, İdlib’te onlarca askerin şehit düşmesi ve yararlılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a taziye mesajları göndererek, duyulan üzüntüyü aktardı ve başsağlığı diledi.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her şart ve koşulda Anavatan Türkiye’nin yanında olan Kıbrıs Türkü bu elim olayda da Türkiye halkının acısını derinden hissetmektedir.

Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk Milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakmaya gücünün yetmeyeceğine ve eninde sonunda hüsrana uğrayacağına yürekten inanıyorum.

Türkiye’mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

(HUR/ÖK)



