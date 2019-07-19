Tatar, Dp Genel Başkanı Uysal’ı Kabul Etti

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI...

TATAR: “HALA DAHA KIBRIS TÜRK HALKI ÜZERİNDEKİ AMBARGOLAR VE BUNA BAĞLI SIKINTILAR DEVAM EDİYOR OLSA DA BÜYÜK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ TARİHE MAL OLMUŞTUR”

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve heyetini kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, her ne kadar sıkıntılı süreçler yaşanmış olsa da Kıbrıs’ta bir destan yazıldığını söyledi.

Tatar, “Hala daha Kıbrıs Türk halkı üzerindeki ambargolar ve buna bağlı sıkıntılar devam ediyor olsa da büyük bir başarı öyküsü tarihe mal olmuştur” dedi.

1960 anlaşmaları ile bugünün temellerinin atıldığını ifade eden Başbakan Tatar, bu anlaşmalar ve Türk diplomasisinin başarısı ile hem Kıbrıs Türk halkının eşit bir halk olarak Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına kaydedildiğini hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne tek taraflı müdahale hakkı vererek 1974 Barış Harekatı’nın zemininin hazırlandığını söyledi.

Bunun mimarlarının da o dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu olduğunu belirten Başbakan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bugünkü pozisyonu, mutluluğu, refahı ve özgürlüğünü 1960 antlaşmalarına borçlu olduğunu kaydetti.

Tatar, “Gelinen aşamada KKTC yoluna devam ederken hala daha 1960 anlaşmalarından kaynaklanan garanti ve ittifak anlaşmalarının devamı ile bu coğrafyada ancak varlığımızı sürdürebileceğimizi paylaşmak istiyorum” şeklinde devam etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuşmasında, son zamanlarda bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle KKTC hükümetinin de kritik bir süreci yürüteceğini ifade ederek hükümetin Türkiye ile ilişkileri bir başka evreye taşıma mecburiyetinin ortaya çıktığını belirtti.

Uysal, Kıbrıs davasının kendileri için başka manaları bulunduğunun da altını çizdi.

(FEZ/HÖ) FOTOĞRAFLI

