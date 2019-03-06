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Tatar Daü Rektörü Ve Daü Per-sen’i Ziyaret Etti; İş Barışının Sağlanması Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte, DAÜ PER-SEN ile DAÜ Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam’a ayrı ayrı ziyaretlerde bulundu.

Tatar Daü Rektörü Ve Daü Per-sen’i Ziyaret Etti; İş Barışının Sağlanması Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte, DAÜ PER-SEN ile DAÜ Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam’a ayrı ayrı ziyaretlerde bulundu.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:49
Tatar Daü Rektörü Ve Daü Per-sen’i Ziyaret Etti; İş Barışının Sağlanması Çağrısında Bulundu


Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte, DAÜ PER-SEN ile DAÜ Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam’a ayrı ayrı ziyaretlerde bulundu.

UBP’den verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, ziyaretleri sonrası yaptığı değerlendirmede, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile diğer üniversitelerin ülke için göz bebeği olduğuna dikkati çekti ve UBP’nin ülkeye turizm kadar gelir getiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını tüm dünyaya gösteren üniversitelerin daha da gelişmesi, ilerlemesi için her türlü desteği vereceğini, gayreti göstereceğini söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) ile DAÜ Rektörlüğü arasında özlük haklarına yönelik olarak yaşanan sorunların giderilmesi ve iş barışının sağlanması çağrısında bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, şunları söyledi:

“UBP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi diye bir üniversite kurulması için yasa çıkarmaya çalışırken ‘ KKTC’de üniversite olmaz ‘ diye ret oyu verenlerle bu işler yürümez. UBP her iktidardan gittiğinde üniversitelerimiz, tüm sektörlerimiz ve halkımız sıkıntıya düşüyor. Neden? Çünkü bunların planı, projesi, icraat yapma yetileri yoktur.”

(HA)

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