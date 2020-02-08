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Tatar’dan Akıncı’ya Eleştiri...

“THE GUARDIAN’DAKİ AÇIKLAMALAR SEÇİMLERE YÖNELİK VE YANLIŞ… EMİNİZ Kİ, HALK GEREKEN YANITI SANDIKTA VERECEK”

Tatar’dan Akıncı’ya Eleştiri...

“THE GUARDIAN’DAKİ AÇIKLAMALAR SEÇİMLERE YÖNELİK VE YANLIŞ… EMİNİZ Kİ, HALK GEREKEN YANITI SANDIKTA VERECEK”

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:36
Tatar’dan Akıncı’ya Eleştiri...

“THE GUARDIAN’DAKİ AÇIKLAMALAR SEÇİMLERE YÖNELİK VE YANLIŞ… EMİNİZ Kİ, HALK GEREKEN YANITI SANDIKTA VERECEK”

Lefkoşa, 8 Şubat 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz Gazetesi The Guardian’daki röportajını eleştiren Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Akıncı’nın açıklamalarını “seçimi kazanmaya yönelik” ve “yanlış” diye niteledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı’nın buna rağmen Türkiye’nin KKTC’yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı’yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir” dedi.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olmalı, Kıbrıs konusunu birlikte yürütmelidir. Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır.

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Ne yazık ki Sayın Akıncı bu çizgiden çok uzaklardadır ve bize göre halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir.

Bunun en son örneği, Sayın Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir.

Sayın Akıncı maalesef  Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Türkiye tarafından gösterilen anlayış ve çabaları göz ardı etmekte ve nerdeyse Türkiye’yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni vilayet haline getirmeye çalışmakla suçlamaktadır.

Sayın Akıncı’nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye’ye yönelik eleştireler yöneltmesinin seçimleri kazanma niyetli olsa da son derece yanlıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı’nın buna rağmen Türkiye’nin KKTC’yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı’yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir.”

(RÇ/HÖ)

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