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Tatar: “anavatan Türkiye İle İşbirliği İçinde Ekonomik Gelişmeyi Sağlamalıyız”

UBP GENEL BAŞKANI TATAR, ESENTEPE’Yİ ZİYARET ETTİ

Tatar: “anavatan Türkiye İle İşbirliği İçinde Ekonomik Gelişmeyi Sağlamalıyız”

UBP GENEL BAŞKANI TATAR, ESENTEPE’Yİ ZİYARET ETTİ

05 Şubat 2019 Salı 14:23
Tatar: “anavatan Türkiye İle İşbirliği İçinde Ekonomik Gelişmeyi Sağlamalıyız”
UBP GENEL BAŞKANI TATAR, ESENTEPE’Yİ ZİYARET ETTİ

 

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ekonomik gelişme için Anavatan Türkiye ile işbirliğini arttırmak gerektiğini ancak mevcut hükümetin böyle bir çabası olmadığını kaydetti.

UBP Basın Bürosu’na göre, Tatar dün gece UBP Esentepe Örgütü’nü ziyaret etti. Tatar’a UBP Genel Sekreteri, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Esentepe’de yaptığı konuşmada, ülkenin en önemli konusunun “ekonomik sorunların aşılması ve istikrarlı ekonomik gelişme” olduğunu kaydeden Tatar, “Artık her türlü mazereti bir kenara bırakarak, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde ekonomik gelişmeyi sağlamalıyız” dedi.

Tatar, mevcut hükümetin böyle bir düşüncesi olmadığını iddia etti.

“KADİFE AYRILIK GÖRÜŞÜLMESİ GEREKİR”

Rum tarafı ile bir federasyon kurulmasının mümkün olmadığına inandığını kaydeden Tatar, “Böylesi bir durumda artık kadife ayrılık, AB çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon gibi alternatif çözün modellerinin konuşulması gerektiğini” söyledi.

Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını görüşme masasında oyalamasına fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.

Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Federasyon derken eşitliğimizi istemedikleri, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkararak bizim güvenliğimizi tehlikeye atmamızı talep ettikleri artık ortadadır. Bu koşullarda bir anlaşma olamayacağına göre, halkı aldatmanın ve olacakmış gibi görüşme süreçlerini savunmanın anlamı yoktur.”

(ID/FEZ) FOTOĞRAFLI



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