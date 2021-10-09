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Tatar, Zeytinlik Festivali’nin açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi’nin düzenlediği 20. Uluslararası Zeytinlik Festivali Açılış Töreni’ne katıldı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:45
Tatar, Zeytinlik Festivali’nin açılış töreninde konuştu

Girne Belediyesi Başkanı’na böyle bir festival düzenlediği için teşekkür eden Tatar, KKTC’de üretimi teşvik etmenin önemli olduğunu ifade ederek, halkı yeni fidanlar ekmeye ve varsa bahçelerine zeytin ağaçları dikmeye davet etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının gelenek ve kültürüyle bu ülkenin ürünlerine sahip çıktığını dile getiren Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

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“Biz KKTC’yi ve insanlarımızı seviyoruz. Üretime ve ülkenin güzelliklerine sahip çıkıyoruz. Fidanına, ağacına iyi bakan, ekonomik anlamda da kendi kendine ekonomisini kalkındırmaya çalışan tüm üretken elleri kutluyorum. Bu pandemi de, ekonomik sıkıntılar da geride kalacak.
Gelecek bizimdir. KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Üretmek güzeldir, ülke topraklarına verim getirir, ekonomi kalkınır. Zeytin ağacının kutsallığı, bolluğun ve bereketin sembolüdür. Üreticiye saygılı olmak, destek vermek ve teşvik etmek milli görevimizdir. Bu güzel ve anlamlı etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürü bir borç bilirim.”
 

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Son Güncelleme: 09.10.2021 12:38
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