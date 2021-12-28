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Tatar Yüzleşme isimli serginin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Koleksiyonu’na ait olan ve DAÜ Aktivite Merkezi Fuaye Alanı’nda yer alan 100 gravür eserinin sergilendiği “Yüzleşme” isimli Çağdaş Mağusa Gravürleri Sergisi’nin açılışını yaptı. 

28 Aralık 2021 Salı 14:45
Tatar Yüzleşme isimli serginin açılışını yaptı

DAÜ Aktivite Merkezi ve Güzel Sanatlar Kulübü organizasyonluğunda gerçekleşen sergide, Çağdaş Mağusa Gravürleri Kitabı’nın da tanıtımı yer aldı. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, tarihinde 7 medeniyeti içinde barındıran bir şehir olarak Gazimağusa’da eğitim almanın ayrıcalığına vurgu yaptı. 
Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in gerçekleştirdiği serginin açılışını yapmaktan onur duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Ayhatun Ateşin’i uzun yıllardan beridir tanıdığını kaydederek sanatçının önemli sergilere imza attığını kaydetti. 
Gazimağusa’nın kültürel ve tarihsel zenginliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tarihinde 7 medeniyeti içinde barındıran bir şehir olarak Gazimağusa’da eğitim almanın ayrıcalığına vurgu yaptı. 

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Tatar, “Gazimağusa’da, tarihi zenginliklerin değerini bilen bir eğitim kurumunun olması, ülkemiz adına mutluluk verici bir durumdur. Sanatın ve kültürün gelecek nesillere taşınmasında sanatçıların rolü çok büyüktür. Sanatçıların yaratıcılığı, özgüveni ve yetenekleri ile KKTC’nin güzelliklerinin resmedilmesi, KKTC’nin bir zenginliğidir” ifadelerini kullandı. 
Serginin açılmasına katkı koyanlara ve üniversite yönetimine teşekkür eden Tatar, 2022 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti. 

 

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Son Güncelleme: 28.12.2021 16:00
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