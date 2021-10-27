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Tatar: “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri de temsil ediyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’nın Sidney ve Melbourne şehirlerinde yaşayan Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği çevrim içi görüşmelerde, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kimliklerini ve kültürel mirasını öğrenme ve korumalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:15
Tatar: “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri de temsil ediyorum”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Nisan 2021’de ilki gerçekleştirilen toplantıların devamı mahiyetindeki toplantılarda, kendisinin sadece KKKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı olmadığını, aynı zamanda yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri de temsil ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC için çok değerli olduğunu ve hayatın her alanında verdikleri büyük mücadeleyi takdirle takip ettiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin bugünlere gelene dek büyük bedeller ödediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıs meselesini ve Kıbrıslı Türklerin verdiği onurlu varoluş mücadelesini kavramasının önemine işaret ederek bu tür görüşmelerin ve temasların artarak devam edeceğini vurguladı. 

Konuşmasının devamında Kıbrıs Türk halkının en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin ‘self determinasyon’ hakkına sahip egemen bir halk olduğunu kaydetti. 

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Kıbrıslı Türklerin tüm dünyanın uyguladığı insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin özellikle üniversite ve turizm sektörlerinde büyük başarılar elde ettiğini ve dünya çapında markalaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, her türlü olumsuzluklara rağmen ilerlemeye devam ettiğimizi ifade etti.  

Katılımcılar ise, bir KKTC Cumhurbaşkanı’nın ilk defa başlattığı bu toplantıların devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bedensel olarak binlerce kilometre uzakta olsalar bile anavatanları KKTC’nin her zaman zihinlerinde ve gönüllerinde olduğunu vurguladılar. 

KKTC ile Avustralya’daki Türkler arasındaki bağların ve iş birliği olanaklarının gelişmesi için her 
türlü yardıma hazır olduklarını dile getiren katılımcılar ayrıca, yaşadıkları çeşitli sorunları da dile getirerek vatandaşlık, temsiliyet ve uzak mesafeden kaynaklanan sorunlarının pratik çözüm önerilerini de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ileterek yakın ilgisi için teşekkür ettiler. 

Sidney görüşmesine Sydney Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Temsilcisi İlkay Yusuf, Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Zehra Mustafa, Avustralya Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği Başkanı Tarkan Fahri, Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Avustralya Eş Başkanı Nevin Yusuf ve Yeşilada Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Kadir yer alırken; Melbourne’dan görüşmeye KKTC Melbourne Temsilcisi Hasan Sayar, Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu Başkanı Candan Ahmet, Victoria Kıbrıslı Türk İslam Toplumu Başkanı Osman Kemal Altunç, ve Avustralya Kıbrıs Türk Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu Koordinatörü Hakkı Süleyman ve Albion Rovers FC Futbol Kulübü Başkanı Atay Mahmut katıldı. 

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.


 

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Son Güncelleme: 27.10.2021 12:43
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