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Tatar: “Yunanistan, Rum tarafı ve Fransa, Kıbrıs'ta garanti ve ittifak anlaşmalarını hiçe sayıyor”

28 Ağustos 2020 Cuma 15:00
Tatar: “Yunanistan, Rum tarafı ve Fransa, Kıbrıs'ta garanti ve ittifak anlaşmalarını hiçe sayıyor”
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TATAR: “YUNANİSTAN, RUM TARAFI VE FRANSA, KIBRIS'TA GARANTİ VE İTTİFAK ANLAŞMALARINI HİÇE SAYIYOR”

Başbakan Ersin Tatar, bölgedeki tek yanlı adımların bölgeye huzur getirmeyeceğini ifade ederek, Kıbrıs'ta Atina ve Rum tarafının, bazı ülkelerle birlikte attığı son adımların güvenlik ve garanti anlaşmalarına aykırı olduğuna işaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, “Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gayrı yasal faaliyetlerini ve son gelişmeleri” TRT Haber’e değerlendirdi.

Başbakan Tatar, “Yunanistan'ın bölgedeki adımlarından ve dörtlü tatbikattan Türkiye ile birlikte bizler de rahatsızız” dedi.

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Türkiye'nin Akdeniz'e en uzun kıyı şeride sahip ülke olarak attığı adımların yasallığının sorgulanamayacağına vurgu yapan Başbakan Tatar, Türkiye'nin Mavi Vatan'da attığı kararlı adımları yürekten desteklediklerini söyledi.

Başbakan Tatar, “Bizler Anavatan Türkiye ile gerekli anlaşmaları yaparak, buradaki varlığımızı da göstermiş olduk. Birlikte gerekli adımları atmakta kararlıyız. Türkiye'nin gücüne kimse karşılık veremeyeceğini dünya biliyor ama belli ki birileri kaşınıyor” dedi.

Fransa'nın Kıbrıs'a uçak göndermesinin Garanti ve İttifak Anlaşmalarına aykırı olduğunu, bir hukuksuzluk teşkil ettiğini de vurgulayan Başbakan, “Türkiye gerekli cevabı verecektir. Kıbrıs'ın iki eşit ortağından biri olan Kıbrıs Türk Halkı yokmuş gibi davranılmamalıdır” diye konuştu.

Türkiye ile birlikte bölgedeki haklarını korumada kararlı olduklarını belirten Başbakan Tatar, “Uzun vadede bunu başaracağız. Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de benzer kaynağın bulunacağına inanıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 28.08.2020 22:09
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