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Tatar: “Yunan Milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, bir Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğunu söyleyerek, olayı kınadı.

Tatar: “Yunan Milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, bir Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğunu söyleyerek, olayı kınadı.

31 Ocak 2020 Cuma 10:38
Tatar: “Yunan Milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı”

“TÜRK BAYRAĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYRAKLARI HER YERDE DALGALANMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, bir Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğunu söyleyerek, olayı kınadı.             

Başbakan Tatar yaptığı yazılı açıklamada, önce Rum Yönetimi’nin koruması altındaki ELAM’ın 15 Kasım‘da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yaktığını, şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı'nı yırttığını anımsatarak, “Bunlar tesadüf değildir” dedi.

“MAVİ VATANDAKİ HAKLARIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışılıyoruz. Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna. Türk bayrağı hepimizindir. Türk bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları her yerde dalgalanmaya devam edecektir.  Rum-Yunan ikilisi ne isterse yapsın, kiminle hangi bağı isterse kursunlar mavi vatandaki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

Kalleşçe yapılanların dışında kimsenin Türk ulusunun, bağımsızlığının egemenliğinin, özgürlüğünün, güvenliğinin sembolü Türk bayrağına elini sürmesi mümkün değildir. Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır.”

“AVRUPA PARLEMENTOSUNUN, CİDDİ BİR TEPKİ ORTAYA KOYMAMASINI PROTESTO EDİYORUM”

Olayı kınadığını ve Avrupa Parlamentosunun, faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymamasını protesto ettiğine dikkat çeken Tatar, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, ELAM ve Altın Şafak gibi faşist partileri kullanarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saldırıp bundan sonuç elde etmeye çalışmaları asla bir sonuç vermeyecektir.”

Son Güncelleme: 31.01.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi Genel BaşkanıBaşbakan Ersin TatarAvrupa Parlamentosu
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