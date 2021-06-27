Tatar, Yılın Devlet Adamı Ödülüne layık görüldü

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dünyasından seçkin konukların ve 10’u aşkın ülkeyi temsilen katılımcıların yer aldığı geleneksel ödül töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, törene gönderdiği mesajında, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde devam eden yoğun diplomasi ve yurt dışı ziyaretleri nedeniyle ödül gecesine katılamadığı için üzüntülerini iletirken, "Yılın Devlet Adamı" olarak onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve başarılı çalışmaların devamını temenni etti.