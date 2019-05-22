Tatar: “Yeni hükümet hayırlı olsun. Kıbrıs konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a güveniyoruz”

UBP-HP HÜKÜMET PROTOKOLÜ İMZALANDI…

UBP GENEL BAŞKANI TATAR: “YENİ HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN. KIBRIS KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKANI KUDRET ÖZERSAY’A GÜVENİYORUZ”

“BİZ İYİ NİYETLE ÜLKEMİZE HİZMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ. KKTC’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU SIKINTILARIN AŞILMASI İÇİN YAPILACAK OLAN BU ÇALIŞMALARDA HEPİMİZ ÖZVERİDE BULUNMAYA HAZIRIZ”

ÖZERSAY: “İKİ PARTİ DE TOPLUMSAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE DAVRANDI, BİZ DE TATAR’A GÜVEN DUYUYORUZ”

“HER İKİ PARTİNİN ORTAK HASSASİYETLERİ OLDUĞU GİBİ DAHA HASSAS OLDUĞU KONULAR VAR. TÜMÜNÜ KAPSAYAN DENGELİ BİR PROTOKOL”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin hayırlı olmasını temenni ederek, Kıbrıs konusunda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a güvendiklerini vurguladı.

Tatar, Özersay’ın uzun yıllardır Kıbrıs konusunda çalışmalar içinde olduğunu bildiklerini ifade ederek, Özersay’ın koalisyon hükümeti döneminde de görevini layıkıyla yerine getireceğine inanç belirtti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, iki partinin de toplumsal sorumluluk bilinciyle davrandığını söyleyerek, kendilerinin de Tatar’a güven duyduğunu vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi hükümet protokolü bugün saat 10.20 sıralarında Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’unda imzalandı.

Protokole, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın imza koydu. İmza töreninde, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi milletvekilleri hazır bulundu.

TATAR

İmza töreni öncesinde konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan hükümeti kurma görevi alması ardından yaşanan sürece değinerek, HP ile yapılan toplantılarda temel prensipler üzerinde anlaşıldıktan sonra, dairelerin ve kurum kuruluşların dağılımı gibi konularının ele alındığını aktardı.

Bakanlıkların paylaşımı, dairelerin ve kurum kuruluşların paylaşımı gibi konularda da bir anlaşmaya varıldıktan sonra dün akşam her iki partinin Parti Meclislerinden onay aldıklarını aktaran Tatar, koalisyon protokolünün özetini okudu.

Tatar, çok uyumlu bir çalışma sonrasında böyle bir aşamaya gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz iyi niyetle ülkemize hizmet için çalışacağız. KKTC’nin içinde bulunduğu sıkıntıların aşılması için yapılacak olan bu çalışmalarda hepimiz özveride bulunmaya hazır olduğumuzu halkımızın önünde buradan ifade ederim” dedi.

Tatar, iki partinin uyum içinde çalışabileceğini, güzel işler yapılabileceğini halka bir umut olunabileceğini ifade ederek, KKTC’ye daha esenlikli, mutlu, müreffeh, çağdaş, daha refahlı günler getirebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Kıbrıs konusu bağlamında da mutluluğunu dile getiren Tatar, hükümet programında Kıbrıs konusunun da yer alacağına işaret etti.

Tatar, bu konuda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a güvendiklerini vurgulayarak, Özersay’ın uzun yıllardır bu çalışmalar içinde olduğunu bildiklerini, Özersay’ın koalisyon hükümeti döneminde de görevini layıkıyla yerine getireceğine inanç belirtti.

Tatar, yeni hükümetin KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.

ÖZERSAY

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, çok kolay olmayan bir sürecin, koalisyon müzakeresinin sonucunda, ülkede bir hükümet kurulmasının, hem siyasal hem ekonomik hem de Kıbrıs sorunu bağlamında son derece kritik bir süreçten geçildiği dönemde, ülkenin hükümetsiz kalmaması ya da erken seçime mahkum olunmaması bağlamında 2 partinin de toplumsal sorumluluk bilinciyle davrandığını söyledi.

“Tatar’ın az önce okumuş olduğu, koalisyon protokolünün giriş kısmı aslında sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu ve kritik bir dönemden geçiyor olduğumuzu çok net biçimde anlatıyor” diyen Özersay, protokolde yazanlardan çok daha önemlisinin, günün sonunda uygulanması, bir uyumun yakalanması, iyi niyetle vatandaşın beklediği hizmetin üretilebilmesi olduğunu vurguladı.

“TATAR’IN EKONOMİ VE MALİ KONULARDAKİ TECRÜBESİ DİKKATE ALINDIĞINDA BAŞARI ŞANSIMIZ YÜKSEK”

Özersay konuşmasında, “Tatar’ın Kıbrıs Konusundaki tecrübeleri bağlamında söyledikleri çerçevesinde aslında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar düşünüldüğünde, Tatar’ın ekonomiyle ilgili tecrübesi, maliye ve mali konularla ilgili tecrübesi dikkate alındığında bu hükümetin bu alanda başarılı olacağı ve kendisinin başbakanlığında, ekonomik sorunların aşılmasına öncelik verileceği ve başarı şansımızın da her anlamda yüksek olduğu düşüncesindeyim” dedi.

Kendilerinin de Tatar’a güven duyduğunu vurgulayan Özersay, önlerinde hızlı hareket etmeleri gereken bir dönem olduğunu düşündüklerini ve kendilerinin her manada vatandaşın beklentilerini karşılamak için canla başla çaba ortaya koyacaklarını ifade etti.

Özersay, iyi niyetle ve birlikte çalışma ruhunu fazla zedelemeden, sürekli istişare ederek bu süreci götürme kararlılığında olduklarını söyleyerek, bu koalisyonu kurarken yaşanan süreçte önemli ölçüde gördüklerini bu diyaloğu ve iyi niyetle birlikte çalışma arzusunu, hükümet içerisinde de sürdürme kararlılığı, isteği ve umutları olduğunu belirtti.

“Tatar’ın vurguladığı gibi güçlü, kararlı ve istikrarlı bir hükümet olmasını ülke ve halkımız için yürekten diliyorum” diyen Özersay, basın mensuplarını da son dönemde, geç saatlere kadar süren, uzun toplantılarla yorduklarını belirterek, ortaya koydukları sabır ve emek için teşekkür etti.

SORULAR

Protokolle ilgili bilgi isteyen basın mensuplarına HP Genel Başkanı Kudret Özersay, protokolün gizli bir şey olmadığını, kısa sürede paylaşılacağını ifade ederek, her iki partinin ortak hassasiyetleri olduğu gibi daha hassas olduğu konular bulunduğunu, tümünü dikkate alan ve kapsayan dengeli bir protokol olduğu kanaatinde olduklarını belirtti.

Ersin Tatar ise, aralarında çok iyi bir uyum olduğunu dolayısıyla bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini söyledi.