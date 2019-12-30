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Tatar: “Yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı geldi”

Başbakan Tatar'ın yeniyıl mesajı..

Tatar: “Yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı geldi”

Başbakan Tatar'ın yeniyıl mesajı..

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:06
Tatar: “Yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı geldi”

Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının uluslararası camiada yerini alması için birlik beraberlik içinde yeni bir mücadele süreci başlatma zamanının geldiğini” vurguladı.

Tatar, ekonomik kalkınma için de, işe dört elle sarılmak ve gereken adımları popülizme yönelmeden atmak gerektiğini kaydetti.Başbakan Tatar yayımladığı yeni yıl mesajında,  2020 yılının tüm insanlara, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

“BİR ANLAŞMA NOKTASINA GELİNEMEDİ”

Başbakan Ersin Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“2020 yılına girilirken, öncelikle değerli vatandaşlarıma, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize ve insanlığa savaşlardan terörizmden, felaketlerden, kazalardan uzak, sağlıklı, umut dolu güzel günler, nice yıllar diliyorum. Birçok önemli iç ve dış gelişmeyi geride bırakarak 2020 yılını tamamlıyoruz.

Kıbrıs konusunda, Rum komşularımızın yanlış tutumları yüzünden hala bir anlaşma noktasına gelinemedi. Rum tarafı hala bizim eşitliğimizi kabul etmiyor, bizi güvenliğimizden ve topraklarımızın önemli bir bölümünden mahrum etme siyaseti izliyor.

Hala, Türkiye ve KKTC’ye yönelik düşmanca bir tavır izleyen Rum yönetimi bizi 1974 öncesine döndürmenin Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmanın hayalini kuruyor. Rum lider Nikos Anastasiadis’in 2019 yılı boyunca sergilediği tavır ile gerek onun gerekse diğer Rum siyasi parti liderlerinin söyledikleri, Rum tarafı ile Kıbrıs Türk halkının eşitliğini, güvenliğini içeren bir anlaşma yapmanın nerdeyse imkansız olduğunu ortaya koyuyor.

Kıbrıs konusunun devamından, sonuçsuz görüşmelerin sürdürülmesinden siz değerli halkımızın bıkıp usandığını çok iyi biliyorum. Bu nedenledir ki, bizler Kıbrıs konusunun artık bir sonuca bağlanmasını talep ediyoruz.”

“SAMİMİ DİLEĞİMİZ, RUM KOMŞULARIMIZIN OLUMSUZ TUTUMLARINI OLUMLUYA ÇEVİRMELERİDİR”

Tüm çözüm modelleri dışlanmadan Kıbrıs konusuna nokta konulmasının en samimi arzuları olduğunu belirten Tatar, “Ancak, herkes bilmelidir ki, çözüm olacak diye güvende olduğumuz bugünkü yapımızı çözecek, devletimizin yok olmasına, egemen eşitliğimizi yitirmemize, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sıfırlanmasına, Kıbrıs adasının toprak, deniz ve havasında olan haklarımızdan Rum tarafının lehine taviz vermemize neden olacak bir metne evet dememiz söz konusu dahi olamaz” ifadelerini kullandı.

“Tekrar ediyorum,  bizim samimi dileğimiz, Rum komşularımız olumsuz tutumlarını olumluya çevirmeleridir.” diyen Tatar, Kıbrıs konusunun çözümünün iki halkın kalkınma çabalarına, adanın refahına katkı sağlayacağına,  Anavatan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine, bölgede barış ve istikrarın tesisine ciddi katkı sağlayacağına inanç belirtti.

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Tatar, “Dileriz bu samimi tutumumuz 2020 yılında karşılık bulur.” dedi.

“YENİ BİR MÜCADELE SÜRECİ BAŞLATMA ZAMANI GELMİŞTİR”

Başbakan Tatar şöyle devam etti:

“Ama her ne isterse olsun 2020 yılı içinde Kıbrıs Türk Halkının uluslararası camiada yerini alması için birlik beraberlik halinde yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanı, Meclis, Hükümet, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde alacağımız kararlar ve atacağımız adımlarla Rumların oyalama ve haklarımızı gasp etme oyunlarını boşa çıkarmalıyız.

“EKONOMİK KALKINMA İÇİN GEREKEN ADIMLARI POPÜLİZME YÖNELMEDEN ATMAK GEREKMEKTEDİR”

Ekonomik kalkınma için de, devlet, hükümet, halk, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak işe dört elle sarılmak ve gereken adımları popülizme yönelmeden atmak gerekmektedir. Hükümet olarak,1 Haziran 2019’da güvenoyu alarak göreve başlarken bulduğumuz tablo hiç de iyi değildir.

Böylesi bir günde detaya girmeyeceğim ancak şu bilinmelidir ki, atılamayan adımlar, alınamayan kararlar yüzünden ekonomimiz durmuştu. Biz, duran ekonomik çarkları tüm zorluklara rağmen yeniden döndürmeyi, ciddi boyutlara ulaşmış bütçe açıklarını % 50 oranında azaltmayı başardık.”

“PLAN VE PROJELER YAPTIK”

Her alandaki eksikliklerin, aksaklıkların giderilmesi için plan ve projeler yaptıklarını kaydeden Tatar, sağlık, ulaştırma, enerji, tarım, turizm, eğitim, haberleşme, bilgi transferi konularında atılması gereken ivedi adımları atmak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Anavatan Türkiye ile 6 aylık bir İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması imzaladıklarını kaydeden Tatar, KKTC olarak Türkiye ile imzalanacak önümüzdeki yılın İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması için gereken hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Tatar, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlara felaketlerden, kazalardan, sıkıntılardan uzak, sağlık, huzur ve barış içinde geçecek bir yeni yıl diler, herkesin yeni yılını bir kez daha candan kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.

Son Güncelleme: 30.12.2019 13:11
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Yeniyıl Mesajı
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