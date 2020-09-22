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Tatar: “Yeni benzin istasyonu izni sözkonusu değildir”

Tatar Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Heyetini Kabul Etti

22 Eylül 2020 Salı 09:45
Tatar: “Yeni benzin istasyonu izni sözkonusu değildir”
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UBP Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Levent Çağdal Başkanlığı'ndaki Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği heyetini kabul etti.
UBP’den verilen bilgiye göre, Çağdal, görüşmede, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tüzüğü gündeme getirerek, bu tüzüğün yeni istasyon açılmasına olanak sağlayacağını söyledi ve buna tepkili olduklarını ifade etti.

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Ersin Tatar da, söz konusu tüzüğün Benzinciler Birliği'nin de görüşleri alınarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Tatar, "Yeni benzin istasyonu izni söz konusu değildir. Böyle bir şey gündemimizde yoktur. Yeni bir çalışma olacaksa, sizlerin de görüşleriniz alınarak yapılması gerekmektedir" dedi.
Tatar, pandemi nedeniyle benzin satışlarının hayli düştüğünü belirterek, ekonominin tüm çarklarını döndürecek unsurları hep birlikte geliştirmenin önemine vurgu yaptı.
 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 10:00
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği HeyetiLevent ÇağdaBaşbakan Ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin TatarUBP GENEL BAŞKANI
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