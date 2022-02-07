banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
4 yıl sonra Meclis’te yeni dönem
4 yıl sonra Meclis’te yeni...
Sucuoğlu saat 14.00’te istifasını sunuyor
Sucuoğlu istifasını sunuyor
Yeni dönem milletvekilleri ant içiyor
Yeni dönem milletvekilleri ant içiyor
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Taşeron işçiler taş mı yesin!
Taşeron işçiler taş mı yesin!
banner404

Tatar, Yeni Bakanlar Kurulu göreve başlayana kadar mevcut hükümetin görevde kalmasını istedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, Anayasa uyarınca yeni dönem milletvekillerinin yemin töreni sonrası, hükümeti kurma görevini verebileceğini anımsatarak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etti.

07 Şubat 2022 Pazartesi 16:30
Tatar, Yeni Bakanlar Kurulu göreve başlayana kadar mevcut hükümetin görevde kalmasını istedi

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’na giderek hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, Omicron varyantının altıncı gününde sağlık açısından kendisini gayet iyi hissetmesine rağmen, pandemi prosedürü gereği PCR testinde 2 kez arka arkaya negatif sonuç elde ettikten sonra izole olmaktan çıkacağını belirtti. Tatar, sağlık durumunun hükümet kurma çalışmalarına daha önce de belirttiği gibi, engel olmayacağının altını çizdi.
Hükümeti kurma görevini, KKTC Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip parti olan UBP’nin Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasa uyarınca yeni dönem milletvekillerinin yemin töreni sonrası, hükümeti kurma görevini verebileceğini anımsatarak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etti.
“HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ YARIN SAYIN SUCUOĞLU’NA VERECEĞİM”
Ülkenin hükümetsiz kalamayacağını kaydeden ve hükümet kurma görevini yarın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini belirten Tatar, oluşacak yeni hükümete onay vermesinin ardından KKTC Meclisi’nde güvenoyu alacak yeni kabinenin göreve başlayacağını ifade etti.

banner341
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün yemin ederek göreve başlayan tüm milletvekillerine, görevlerinde başarılar dileyerek istikrarlı ve halka hizmet edecek bir hükümet kurulması temennisinde bulundu.
SUCUOĞLU: “GAYRİRESMİ GÖRÜŞMELERE, SEÇİMİN HEMEN ARDINDAN BAŞLADIK”
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu da konuşmasına, Cumhurbaşkanı Tatar’a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.
23 Ocak 2022 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Bakanlar Kurulu’nun yeniden oluşturulmasına imkân sağlamak amacıyla mevcut Bakanlar Kurulu’nun istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sunduğunu kaydeden Sucuoğlu, yarın hükümeti kurma yetkisini Cumhurbaşkanı Tatar’dan almayı umut ettiklerini belirtti.
Seçimin hemen ardından partilerle gayriresmi görüşmelere başladıklarını söyleyen Sucuoğlu, “Sıkıntı yaratmayacak, istikrar sağlayacak 5 yıllık bir hükümeti inşallah kurarız” dedi.
 

banner360
Son Güncelleme: 07.02.2022 17:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkıraç: “Bir buçuk günlük yakıt kaldı; firmaya parası ödenmezse ülke karanlığa bürünecek”
Özkıraç: “Bir buçuk günlük yakıt kaldı; firmaya parası ödenmezse ülke karanlığa bürünecek”
KKTC’de geçtiğimiz hafta 4 yangın meydana geldi
KKTC’de geçtiğimiz hafta 4 yangın meydana geldi
Girne’de uyuşturucu…
Girne’de uyuşturucu…
Haftalık trafik raporu: 64 kaza, 10 yaralı
Haftalık trafik raporu: 64 kaza, 10 yaralı
Tarım Dairesi’nden tahıl üreticilerine uyarı
Tarım Dairesi’nden tahıl üreticilerine uyarı
Sucuoğlu UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını sundu
Sucuoğlu UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını sundu
Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönem
Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönem
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yağış miktarları…
Yağış miktarları…
Sucuoğlu saat 14.00’te istifasını sunuyor
Sucuoğlu saat 14.00’te istifasını sunuyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim