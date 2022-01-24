Tatar, yarından itibaren partilerle görüşüp Sucuoğlu’nu hükümeti kurmakla görevlendireceğini açıkladı

TATAR, ERKEN GENEL SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

“DEMOKRATİK OLGUNLUK İÇERİSİNDE GEÇEN SEÇİM SÜRECİ VE SANDIĞA GİDİP OY KULLANDIKLARI İÇİN HALKIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“SEÇİM SONUÇLARI, CUMHURBAŞKANI OLARAK İZLEDİĞİM SİYASETİN HALK TARAFINDAN KABUL GÖRDÜĞÜ MESAJINI DÜNYAYA İLETMİŞTİR”

“KATILIM ORANININ AZ OLMASI PANDEMİ, HAVA ŞARTLARI VE YURTDIŞINDA YAŞAYAN SEÇMEN FAZLALIĞI”

“BOYKOT EDENLERİN ŞU ANDA KONUŞMA HAKLARI YOK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünkü erken genel seçimin ardından Meclis’e girmeye hak kazanan partilerle görüşerek yeni hükümetin kurulması için seçimden birinci sırada çıkan UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu görevlendireceğini açıkladı.

Tatar, seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanı olarak izlediği siyasetin halk tarafından kabul gördüğü mesajını dünyaya ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) dün yapılan erken genel seçimle ilgili değerlendirmede bulundu.

Tatar, “Demokratik olgunluk içerisinde geçen seçim süreci ve pandemi, ekonomik kriz ve soğuk havaya rağmen sandığa gidip oy verdikleri için halkıma teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) en yüksek oy alan parti olduğu ve şimdiki hükümette ortağı olan Demokrat Parti’nin ise oyunun azalmadığı göz önüne alınarak, seçim sonuçlarının mevcut hükümetin siyaseten ortaya koyduğu vizyon ve argümanların halk tarafından kabul gördüğü olarak değerlendirilebileceğini, dolayısıyla kabine değişikliğiyle mevcut hükümetin devamı ya da yeni bir partinin ortaklığa eklenebileceğini ifade etti.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME VE SUCUOĞLU’NA YENİ HÜKÜMET İÇİN GÖREVLENDİRME

Tatar, yarından itibaren görevlendirme süreci kapsamında siyasi partilerle görüşmeye başlayacağını ve bu görüşmelerin ardından UBP Başkanı ve mevcut Başbakan Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verebileceğini açıkladı.

“YURT DIŞINDA YAŞAYIP OY VEREMEYEN SEÇMENLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI GEREK”

Seçime katılım oranının düşük olduğuna da dikkat çeken Tatar, bunun nedenini, pandemi ve Omicron varyantına bağlı olarak çok sayıda pozitif ve temaslı seçmenin bulunmasına, havanın soğuk olmasına ve seçmen listelerinde yer alan çok sayıda seçmenin yurt dışında yaşamasına bağladı.

Tatar, geçmiş yıllara göre yurtdışında olan seçmen sayısında büyük bir artış olduğuna ve bundan dolayı katılımın düşük gözüktüğüne işaret ederek, bu konuya yasal düzenleme çerçevesinde bakılması gerektiğini kaydetti.

Seçimi birtakım gerekçelerle boykot edenlere de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, halk iradesinin seçime yansıması için birçok defa çağrıda bulunduğunu hatırlattı ve “Boykot edenlerin şu anda konuşma hakkı yok” dedi.

“BİZİ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR”

“Bizi zor bir süreç bekliyor. Ülkede ekonomik sıkıntılar, yapısal bozukluklar var. Bunların düzeltilebilmesi için ciddi kararlar alınması lazım ve Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde ekonomik iş birliği protokolleriyle buraya gerekli desteğin verilmesi lazım” şeklinde konuşan Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu süreçte gerekli cesarete sahip olduklarını ifade eden açıklamalarını memnuniyetle izlediğini ifade etti. Tatar, seçimi birincilikle kazanan UBP’yi ve milletvekili sayısını artırarak partisini meclise taşıyan Faiz Sucuoğlu’nu tebrik etti.

“MUHALEFETİN SÖYLEDİKLERİNE DE DİKKAT EDİLMESİ GEREK”

Barajı geçen tüm siyasi partilere de göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebriklerini ileten Tatar, özellikle oylarını artırarak ana muhalefet görevini sürdürecek, seçimin en yüksek oy alan ikinci partisi CTP’yi tebrik etti ve bu süreçte ana muhalefetin söylediklerine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“BU SONUÇLAR, HER GÜN TÜRKİYE VE TARAFIMI RAHATSIZ EDECEK SÖYLEMLER GELİŞTİREN MARJİNAL KESİMLERE BİR TOKATTIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, 15 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu iki devletli söylemin ve Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından ortaya koyduğu Kıbrıs’ta iki egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olacağı siyasetin halk tarafından desteklendiğinin seçimlerde bir kez daha teyit edildiğini ve kurulacak Meclis’te yüzde 65’e yakın milletvekilin bu siyaseti destekliyor olacağını belirtti.

Tatar, “Bir kez daha sağduyu galip geldi” şeklinde konuştu.

“Her gün Türkiye’ye ve bize karşı, rahatsız edici söylemler geliştiren marjinal kesimlere karşı bu sandık neticeleri bana göre sert bir tokattır” diyen Tatar, yapılan değerlendirmelerin de seçim sonuçlarının dünyaya da bir mesaj verdiği yönünde olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından izlenilen siyasetin artık daha net şekilde ortaya konuyor olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, basın ve medya kuruluşlarına da teşekkürlerini ileterek, “Halka herkesin mesajının gittiği, herkesin kendi propagandasını rahatça yapabildiği bir süreç olmuştur. Kıbrıs’ta yaşanan seçim süreci, demokratik olgunluk içerisinde, en ileri ülkelerdeki demokratik bir anlayışla gerçekleştirilmiştir” dedi.