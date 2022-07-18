Tatar, Yarın TC Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Orgeneral Bayraktaroğlu Ve Deniz Harp Okulu Heyetini Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Deniz Harp Okulu heyetini kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 10.30’da 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Deniz Harp Okulu heyetiyle görüşecek.

Kabulde, karşılıklı mesaj teatisi ve konuşmalar yer alacak