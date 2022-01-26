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Tatar yarın sabah Kayseri’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere davetli olarak yarın sabah Kayseri’ye gidecek.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:29
Tatar yarın sabah Kayseri’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kayseri ziyaretinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve başkan vekili Ramazan Gündoğdu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu ve KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Asya Beyaz, Kıbrıs Türk Tütün Kurumu Genel Müdürü Selahattin Bayırkan ve yönetim kurulu üyesi Hasan Yağız eşlik edecek.

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Kayseri temasları kapsamında Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a burada fahri doktora verilecek.
Kayseri Kıbrıs gazileri ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basınla da buluşup gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

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