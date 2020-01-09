Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarın öğleden sonra görüşecek.
09 Ocak 2020 Perşembe 14:41
Son Güncelleme: 09.01.2020 17:50
Başbakan Ersin Tatar, son günlerde bölgemizde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep etmiş olduğu randevuya gitmek üzere yarın İstanbul’a gidiyor.
Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarın öğleden sonra görüşecek.