banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114365
ALTIN
324.766
DOLAR
6.1317
STERLİN
7.9834
EURO
6.6676
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

Tatar: “Yanlış çıkarım yapıldı…Benim sözlerim değil”

Ulusal  Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Sunday Express Gazetesi’nde yer alan demecindeki “bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuna” dair ifadelerin kendisinin olmadığını, bir yanlış çıkarımından kaynaklandığını açıkladı.

Tatar: “Yanlış çıkarım yapıldı…Benim sözlerim değil”

Ulusal  Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Sunday Express Gazetesi’nde yer alan demecindeki “bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuna” dair ifadelerin kendisinin olmadığını, bir yanlış çıkarımından kaynaklandığını açıkladı.

25 Şubat 2020 Salı 14:27
Tatar: “Yanlış çıkarım yapıldı…Benim sözlerim değil”
banner337

Ulusal  Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Sunday Express Gazetesi’nde yer alan demecindeki “bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuna” dair ifadelerin kendisinin olmadığını, bir yanlış çıkarımından kaynaklandığını açıkladı.

“ Özellikle web sayfası ile çok geniş bir kesimin yakından takip ettiği İngiliz Sunday Express gazetesine verdiği demeçte, iki devletli çözümün neden gündemlerinde olduğunu ile Brexit sonrası İngiltere’nin Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlara destek vermesi zamanının geldiğinin altını çizdiğini” belirten Başbakan Tatar, söz konusu gazete haberinde kendisinden doğru bir şekilde Başbakan olarak söz edildiğini, haber sonrasında İngiltere’den iki devletli çözüm ve uçuşlarla ilgili vurgulamaları nedeniyle pek çok olumlu mesaj aldığını ifade etti.

“YANLIŞ ÇIKARIM…BENİM SÖZLERİM DEĞİL”

UBP Genel Merkezi’nden yaoılan açıklamaya göre, Tatarın açıklaması şöyle: 

“ Ne var ki  söz konusu haberde yer alan ‘ bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuma’ dair ifadeler benim değildir; bir yanlış çıkarımından kaynaklanmaktadır.

Ben, muhabire Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana’da  Rum tarafına bir harita vererek Kıbrıs Türkü’nün elindeki topraklardan %6’dan
fazla taviz sunduğunu ancak Rum tarafının buna da ‘hayır’ dediğini anlatmaya çalıştım ancak muhabir bunu benim de vermeye hazır olduğum bir toprak tavizi olarak yazdı.

banner317
Oysa bizim tutumumuz bellidir; 18 Ocak’ta açıklanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim bildirgemizde, eğer Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı bir anlaşma olacaksa  sınır ayarlamaları yapılabileceği, ancak bunun Kıbrıs Türk halkını yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek şekilde olabileceği açıkça vurgulanmıştır.
Kimse benim söylediklerimi, bana sormadan, görüşümü almadan çarpıtarak bir takım noktalara varabileceği hayalini kurmasın.

İngiliz Sunday Express gazetesine verdiğim demeçte de esaslı bir şekilde vurguladığım üzere, değişmeyeceği kesinleşen Rum tutumu yüzünden Kıbrıs görüşme süreci çökmüştür.

Artık iki devletli çözüm başta olmak üzere alternatif çözüm modelleri gündeme gelmelidir.

Kıbrıs Türkü’ne spor, ulaşım, haberleşme, başta olmak üzere bir çok alanda uygulanan izolasyon ve kısıtlamalar artık sona ermelidir.

Kıbrıs’ın üç garantöründen biri olan İngiltere daha fazla Kıbrıs Türk halkına yapılan insan haklarına aykırı uygulamalara alet olmamalıdır.

Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin de desteği ile Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak kararlılığındadır. Rum tarafı hidrokarbon konusunda doğru yola, yani, Kıbrıs Türkleri ile bir ortak komite çatısı altında konuyu ele almaya yönlendirilmelidir. 

Kıbrıs Türkü, Rum tutumu yüzünden mevcut statükonun asıl mağdurudur ve Ulusal Birlik Partisi  ile ben bu gidişatı durdurmak, mağduriyetlerimizi gidermek için proaktif siyaset izlemeye devam edeceğiz.

İngiltere’de yaşayan ve sayıları 100 binlerle ifade edilen Kıbrıslı Türklerin artık siyasi bir güç olarak İngiltere siyasetini etkilediğini de göz önünde bulundurarak oraya yönelik faaliyetlerimizi artıracak, bu kardeşlerimizin ülkemizle bağlarını güçlendirmek için seçme, seçilme haklarının verilmesi için üzerimize düşeni mutlaka yerine getireceğiz”.
 

banner335
Son Güncelleme: 25.02.2020 18:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi
Sucuoğlu yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi
Sos Çocukköyü Derneği İstismara Karşı İşbirliği Ve Gerekenlerin Yapılması Çağrısı Yaptı
Sos Çocukköyü Derneği İstismara Karşı İşbirliği Ve Gerekenlerin Yapılması Çağrısı Yaptı
Kıbrıs Türk İşveren Sendikası Asgari Ücrete  itiraz Edeceklerini Açıkladı
Kıbrıs Türk İşveren Sendikası Asgari Ücrete  itiraz Edeceklerini Açıkladı
Asgari ücret brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak yeniden belirlendi
Asgari ücret brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak yeniden belirlendi
DAÜ-KAEM’den toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı
DAÜ-KAEM’den toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı
Kemal Güneşoğlu son yolcuğuna uğurlandı
Kemal Güneşoğlu son yolcuğuna uğurlandı
Hocalı Katliamı’nın 28. Yıldönümü…
Hocalı Katliamı’nın 28. Yıldönümü…
Ticaret Dairesi’nden tüketiciyi bilgilendirme
Ticaret Dairesi’nden tüketiciyi bilgilendirme
Özersay LAÜ’de konferans verecek
Özersay LAÜ’de konferans verecek
Arpa fiyatlarında yeni indirim
Arpa fiyatlarında yeni indirim

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim