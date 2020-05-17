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Tatar: “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı“

17 Mayıs 2020 Pazar 21:22
Tatar: “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı“
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GÜZELYURT'TA KRİZ MASASI TOPLANDI

BAŞBAKAN TATAR: "YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

"ÜÇ HELİKOPTER BU AKŞAM BURADA KALACAK, YARIN SOĞUTMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK"

Başbakan Ersin Tatar, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, bazı ufak bazı yerlerde süren yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini belirtti.

Başbakan Tatar, Güzelturt Kaymakamlığı'nda düzenlenen kriz masası toplantısına başlamadan önce kısa bir basın açıklaması yaptı.

Tatar, bugün  öğle saatlerinde Tepebaşı yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının Kalkanlı'ya kadar ulaştığını ancak itfaiye, polis, sivil savunma, Orman ve Tarım Dairesi, asker, polis, GKK ve kolordunun olağanüstu ve başarılı müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

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Başbakan Tatar, TC Cumhurbaşkani Yardımcısi ve TC Tarım Bakanı ile görüştükten sonra Türkiye'den gelen 3 helikopter ve Güney Kıbrıs'ın yolladığı 1 helikopterin de öğleden sonra başarılı bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Başbakan Tatar, Türkiye'den gelen 3 helikopterin bu akşam burada kalacağını ve yarın da soğutma çalışmalarına katılmayı sürdürecerğini bildirdi. 

Tatar, "Olağanüstü bir gayret ve çalışmayla yapılan müdahale sonucunda o büyük arazide etkili olan yangın kontrol altina alındi. Teşekkür ve tebrik ederim" dedi.

Yangının ufak ufak çeşitli yerlerde devam etmesinden dolayı söndürme ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Tatar, vatandaşların tankerlerle yaptığı katkıya da değindi.

Tatar, rüzgarın dacetkisiyle hızla yayılan yangından dolayı oldukça zor bir gün geçirdiklerini belirterek, Kalkanlı'ya kadar gelen yangının ODTÜ kampüsüne girmesinin engellenmesiyle çok daha büyük bir felaketin önüne geçilmesinin büyük başarı olduğunu soyledi.

Başbakan Tatar, toplantıda bu akşam nasil bir çalışma yapılacığının enine boyu a ele alınacağını belirtti.

Hava sıcaklıklarının olağanüstü arttığı bugünlerde vatandaştan yangın konusunda çok daha dikkatli olmasını isteyen Tatar, bugün aynı anda  ülkenin çok farklı yerlerinde meydana gelen yangınların nasıl başladığına ilişkin çalışmanın polis tarafından yapılacağını söyledi.

Tatar, yangının söndürülmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 17.05.2020 21:42
Anahtar Kelimeler:
YangınErsin Tatar
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