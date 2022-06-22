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Tatar yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:45
Tatar yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersinlik’ bölgesinde henüz kontrol altına alınamayan yangınla ilgili incelemelerde bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının mobil koordinasyon merkezinde  yangınla ilgili brifing alan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katıldığı Koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı yangınla ilgili basına yaptığı açıklamada,  yangın söndürme çalışmalarının olağanüstü bir çaba ile devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar,  dün Mersinlik bölgesinde başlayan yangının  kısmen Tatlısu, Ağıllar ve Altınova’ya doğru yayıldığını kaydederek, yangınla büyük bir mücadele verildiğini belirtti ve tüm ekiplere teşekkür etti

Dünden beri büyük bir uğraş verildiğini, söndürülmek üzereyken yangının rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlenerek yayıldığını ifade eden Tatar, ”Gerçekten çok büyük bir yangın, bunu üzüntüyle paylaşıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yangının henüz söndürülemediğini belirterek,  her türlü tedbirin alınmaya çalışıldığını ama rüzgarın devam etmesi ve yangının ulaşılamayacak noktalara yayılmasıyla hasarın büyüdüğünü kaydetti

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“Çok üzgünüz, çok da çaba harcanmıştır, halen devam ediyor bu çalışmalar” diyen Tatar, GKK, polis, İtfaiye, Kaymakamlık , muhtarlar  Sivil Savunma’nın ekipleriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

Tatar, “Üzüntüyle  izliyoruz, geniş bir alanı kapsadığını görüyoruz. İnşallah çok şiddetli değildir temennisinde bulunmak istiyorum ama tam yangının ne gibi hasar bıraktığını göremiyoruz şu anda” dedi

Cumhurbaşkanı Tatar yangının oluşturduğu hasarın Türkiye’den gelecek olan İHA’nın fotoğraflaması sonucu ortaya çıkacağını belirtti.

“Bir kez daha  hepimize geçmiş olsun diyorum” diyen Tatar, yangında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Tatar aldığı bilgi doğrultusunda yangından Ardahan, Mersinlik, Ağıllar ve kısmen Tatlısu bölgesi olduğunu ifade etti.

Yangının yayılma hızına insan gücünün yetemediğini söyleyen Tatar,  “Geçmiş olsun hepimize” dedi

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Son Güncelleme: 22.06.2022 22:38
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