Tatar: Yaklaşık 20 km karelik bir alan yangından etkilendi, yeniden ağaçlandıracağız

“Yangınla mücadelede tüm birimler koordinasyon içinde çalışıyor. Bir yönetim zaafiyeti yok”

“Alevlerin doğuya doğru yayılmaması için önlemler alındı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sürekli yön değiştirerek devam eden rüzgarın yangının tamamen söndürülmesini engellediğini, yangının Mersinlik köyünden doğuya doğru sıçramaması için çaba harcandığını belirtti.

Mersinlik köyündeki kriz merkezini gece saatlerinde ziyaret ederek bilgi alan Tatar, “son aldığım bilgiye göre yangından etkilenen alan yaklaşık 20 kilometre kare, yaklaşık 20 bin dönümlük bir alandır” dedi.

-Yanan alan muhakkak ağaçlandırılacak

“Bu devlet ormanlarına sahip çıkacaktır” diyen Tatar, yanan alanın muhakkak yeniden fidan dikilerek ağaçlandırılacağını” söyledi. Yangınlarla mücadele eden personel ve köylülerden can kaybı olmamasının teselli olduğunu kaydeden Tatar, bununla birlikte yanan ormanlardaki canlıların kaybından üzüntü duyduğunu vurguladı.

Dün gece olduğu gibi bu gece de alevlerin Mersinlik köyünün doğusuna sıçramaması için önlemler alındığını ifade eden Tatar, “eğer alevler o tarafa geçerse Büyükkonuk, Yedikonuk, Karpaz’a kadar gidebilir. Rüzgar bu riski yaratıyor. Ancak şu anda su tankerlerive iş makineleriyle önlemler alındı” şeklinde konuştu.

İlgili tüm birimlerin bir koordinasyon içinde çalıştığını, İHA’ların havadan sürekli bilgi geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bir yönetim zaafiyeti yaşanmadığını belirtti.

-Siyaseti bir kenara bırakmak lazım

Türkiye, İngiliz üsler bölgesi, Güney Kıbrıs ve İsrail’den toplam 6 uçak ve 5 helikopterin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “böyle bir durumda siyaseti bir kenara bırakmaak gerekir. Bm ve İngiliz elçiliği üzerinden İsrail ile temas kurduk. Onlar da yanıt verdi. Olayı başka yerlere çekmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.