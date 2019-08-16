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Tatar: “Yaklaşık 100 günde çok şeyler yapılmıştır”

Tatar: “Yaklaşık 100 günde çok şeyler yapılmıştır”

16 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Tatar: “Yaklaşık 100 günde çok şeyler yapılmıştır”

BAŞBAKAN TATAR, BRT ÖZEL YAYININDA GÜNDEME İLİŞKİN SORULARI YANITLADI

“TEMENNİMİZ, KKTC’NİN DAHA ÜRETKEN BİR YAPIYA KAVUŞMASI”

“İMAR PLANI KONUSUNDA SIKINTILAR VAR, KOLAY OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

“BU AŞAMADA CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde iki ayrı devlet gerçeğine vurgu yaptı ve bu gerçeğin göz ardı edilmemesini istedi.

Başbakan Tatar,  “İşin esası budur. Bu devleti içermeyen bir anlaşma yok şeklindedir. Bu devleti ortadan kaldıramazsınız” dedi. Başbakan Ersin Tatar Türkiye ile imzalanan protokolün ekonomiye katkı sağlayacağı görüşünü yineledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğini söylerken,  UBP içinde çok değerli kişiler olduğuna işaret etti ve sağın adayı olacak diye birşeyin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, BRT özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başbakan Tatar, Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi’nin hükümete gelmesiyle birlikte ülkede birçok iş yapıldığına dikkat çekti.

Başbakan Tatar ‘Eğitim alanında gerek YÖK ile gerekse eğitim ile ilgili diğer kurumlarla yapılan çalışmalar sonucu sıkıntılar giderildi. Diğer bakanlıklara bakıldığında da yaklaşık 100 günde çok şeyler yapılmıştır’ dedi.

Tatar, ekonomik protokol ile ilgili soruyu yanıtlarken protokolün ekonomiye katkısına işaret etti.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün ekonomiye de katkıları olacağını söyleyen Başbakan Tatar döviz ve petrolde yaşanan düşüşün de ekonomiye katkı olarak yansıyacağını belirtti.

 ‘Temennimiz, KKTC’nin daha üretken ve daha çok ihracatı olan bir yapıya kavuşması. Başta turizm ve eğitim olmak üzere birçok sektörle ekonomiye yön verebilmektir’ diyen Başbakan Ersin Tatar, gayrı safi milli hasılayı artırmanın da temel hedefleri arasında olduğunun altını çizdi ve yıl sonuna kadar bazı yasalarla ilgili çalışmaların yapılacağını anlattı.

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Türkiye ile imzalanan anlaşma gereği yılsonuna kadar tamamlanması gereken bir takım yasa çalışmaları bulunduğuna da dikkati çeken Başbakan Tatar, bütün bunların yapılacağını ama ekonomik yapının düzeltilmesi için yapılması gerekenler de bulunduğunu söyledi.

Vatandaşın hükümetten umutlu olduğunu, birtakım adım ve reformlar beklediğine dikkati çeken Tatar ‘Vatandaş bize güveniyor. Bizler de başarılı olacağımıza inanıyoruz’ dedi

Tatar, imar planı ile ilgili bir soruya karşılık, bu konuda sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekti ve bu işin o kadar kolay olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Sürecin takip edilmesi için bir komite oluşturulduğunu söyleyen Tatar, bölgenin dış yatırımcının da ilgi duyduğu bir yer olduğunu dolayısıyla ekonomiyi düşünürken aynı zamanda çevreyi de korumak gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’ndeki iç gelişmelerle ilgili bir soruya karşılık olarak ise Başbakan Tatar, ‘önemli olan UBP’nin güçlü olmasıdır. Kırmadan dökmeden birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci götürmektir’ dedi.

Başbakan Ersin Tatar, ‘Benim gözümde bir bakan ile milletvekili arasında fark yoktur. Halkımıza yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bize yakışır bir şekilde en iyi şekilde süreci değerlendirmek hem KKTC halkına hem de Partimize karşı sorumluluğumuzdur’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak Başbakan Tatar, bu aşamada böyle bir şey düşünmediğini de kaydetti.

 ‘Başbakan olarak yoğunum. Benim bu raddede aday olmam hükümet çalışmalarını aksatabilir diye düşünüyorum. Partide önemli arkadaşlarımız var onlar da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Önemli olan kenetlenerek bu yolculuğu sürdürebilmemizdir. Bu sorunluluk hepimizindir’ diye konuşan Tatar, sağın adayı diye bir durum olmadığını da belirtti.

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak müzakerelerin Crans Montana’dan kaldığı yerden başlamasının mümkün olmadığını yineleyen Başbakan Tatar :

“Bir ortaklığın tekrar mümkün olamayacağı konuşulduktan sonra devam etmesinin ne kadar doğru olacağını bilmiyorum’ diyerek masanın devrilmemesi için sürecin sonuç odaklı ve alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, işin esası budur. Bu devleti yok etmeye kimsenin gücü yetmeyeceğine göre, işin özü ne olursa olsun bu devlet ortadan kalkmayacaktır. Bu devleti içermeyen bir anlaşma yok şeklindedir. Bu devleti ortadan kaldıramazsınız”dedi

Maraş konusuyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Başbakan Tatar, sürecin sıkıntılı olacağına dikkat çekerek,  ‘Bu süreç sıkıntılı olacaktır. Türk yönetiminde Maraş’ın açılması ve malların eski sakinlerine iade ile çözülebileceği bir anlayış içerisindeyiz. BM kararları da Maraş’ın korunmasını emrediyor. Bizim sınırlarımız içindedir ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın koruması altındadır. ‘Eski sakinlerine iade edilecektir’ diye açarsanız orada bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyoruz’ dedi.

KKTC’nin 45 yıldır yoluna devam ettiğine de dikkat çeken Başbakan Tatar ‘Bize düşen daha da güçlendirerek devam ettirmektir’ dedi.

Son Güncelleme: 16.08.2019 15:51
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