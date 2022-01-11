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Tatar ve Sucuoğlu’ndan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ta bugün 03.07’de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

11 Ocak 2022 Salı 08:30
Tatar ve Sucuoğlu’ndan geçmiş olsun mesajı

Tatar ve Sucuoğlu, depremde, aldıkları bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Baf açıklarında saat 03.07’de meydana gelen depremin tüm bölgede hissedildi… Sivil Savunma Başkanı’ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da “Saat 03.10 da Akdeniz’de Baf açıklarında 6.4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 10:06
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