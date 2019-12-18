Tatar ve Özersay, Oktay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitti

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gitti.