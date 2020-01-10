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Tatar ve Özersay, Erdoğan’la görüşmek üzere İstanbul’a gitti

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la son günlerde bölgede meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’a gitti.

Tatar ve Özersay, Erdoğan’la görüşmek üzere İstanbul’a gitti

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la son günlerde bölgede meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’a gitti.

10 Ocak 2020 Cuma 08:36
Tatar ve Özersay, Erdoğan’la görüşmek üzere İstanbul’a gitti

Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla 09.40’ta Ercan Devlet Havaalanı’ndan ayrılan Tatar ve Özersay’ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman uğurladı.
Tatar ve Özersay’a İstanbul ziyareti sırasında Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.

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Öğleden sonra TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek Tatar ve Özersay’ın bu gece saat 22.05’te Adaya dönmesi bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 10.01.2020 12:13
Anahtar Kelimeler:
Tatar özersay Erdoğan Görüşmesi
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