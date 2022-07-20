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Tatar Ve Erdoğan Arasında Mesaj Teatisi

20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:30
Tatar Ve Erdoğan Arasında Mesaj Teatisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mesaj teatisinde bulundu.

“20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk halkının adada özgürlük içinde var olma ve insanca yaşama mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mesaj teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği mesajda, böylesi kutsal bir günde Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi KKTC’ye sürdürmekte olduğu katkı ve destek nedeniyle Kıbrıs Türk halkı adına kendisine teşekkürlerini ifade etti.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümünü coşkuyla idrak ettiğimizi belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anarak gazilerimize de saygılarını sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği mesajında şunları belirtti:

“Kıbrıs Türk halkının adada özgürlük içinde var olma ve insanca yaşama mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yılını, onur ve coşkuyla idrak ediyoruz.

Böylesi kutsal bir günde zat-ı devletlerinin öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi KKTC’ye sürdürmekte olduğu katkı ve destek nedeniyle de Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek isterim.

Kıbrıs Türkü’nün müktesep egemen eşitlik haklarına, Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımızla Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine her hâl ve koşulda Anavatan Türkiye’yle birlikte sahip çıkmanın bahtiyarlığı ve güveni içerisindeyiz.

Bu düşüncelerle bu önemli günde zat-ı devletlerine ve değerli şahsınızda Türkiye Cumhuriyeti’ne en iyi dileklerimi iletir, Kıbrıs Türk halkının özgürce yaşayabilmesi için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anarım.”

-Erdoğan’ın mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Tatar’a 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yılı dolayısıyla gönderdiği mesajında şunları belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim,

Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyet ve refahının güvence altına alındığı, Rum mezalimine son verilerek adanın tarihinin yeniden yazıldığı Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek törenlere iştirakim için yaptığınız nazik davete teşekkür ederim.

Bu anlamlı ve gururlu günde gerçekleştirilecek törenlere beni temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay katılacaktır.

Bu vesileyle zat-ı devletlerinin sağlık ve mutluluğu ile kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi iletiyorum.”

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Son Güncelleme: 20.07.2022 20:03
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