Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenleyecek

Cenevre’de ay sonu yapılacak gayriresmi 5+BM Kıbrıs toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunmak üzere dün akşam saatlerinde KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüd Çavuşoğlu temaslarına bugün başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek çalışma toplantısına katılacak olan Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısı yapacak.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün saat 13.30’da Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüşecek, saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilecek.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığında ortak basın toplantısı yapacak.



