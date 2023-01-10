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Tatar ve Anastasiadis, Ocak sonu sosyal içerikli akşam yemeğinde buluşacak

10 Ocak 2023 Salı 12:47
Tatar ve Anastasiadis, Ocak sonu sosyal içerikli akşam yemeğinde buluşacak

BRT Haber Merkezi’nin Cumhurbaşkanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis,Ocak ayının son haftası sosyal içerikli bir akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Sosyal içerikli yemek, Rum lider Anastasiadis’in 5 Şubat’ta Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi görevi sona ermeden gerçekleştirilecek.

İki liderin de söz konusu yemeğe olumlu yanıt verdiği belirtilirken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın adaya 22 Ocak’tan sonra gelecek olması nedeniyle buluşmanın detayları bu tarihten sonra kesinleşecek.

İki lider son olarak, yıl sonu dolayısıyla 7 Aralık’ta Ledra Palace’ta düzenlenen BM resepsiyonunda bir araya gelmişti.BRT

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