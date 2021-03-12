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Tatar: “Vatandaş olsun olmasın verilen aynı hizmetten dolayı doğan haklar konusunda ayrımcılık yapılamaz... Bu haksızlığı gündeme getireceğim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve beraberindekileri kabul etti.  

12 Mart 2021 Cuma 17:45
Tatar: “Vatandaş olsun olmasın verilen aynı hizmetten dolayı doğan haklar konusunda ayrımcılık yapılamaz... Bu haksızlığı gündeme getireceğim”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve beraberindekileri kabul etti.  

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip yaptığı ziyarette, Güney’de ve İngiliz üslerinde çalışıp emekli olanların yaşadığı mağduriyetleri Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardı. Edip, Rum Yönetimi tarafından yapılan muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Güney Kıbrıs’ta ve İngiliz üsleri Barış Gücü’nde çalışanların hakkını ve hukukunu korumak gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu konuda da Kıbrıslı Türklere haksızlık yapmaya çalıştıklarını ve yapılanların insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.  

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi’nin Güney’de ve İngiliz üslerinde çalışan Kıbrıslı Türklere “1974’ten sonra Kuzey’e yerleştiniz, orada aldığınız doğum ve evlilik belgeleri gibi belgeleri tanımıyoruz” gibi gerekçelerle haklarına birtakım mağduriyetler yaptıklarını söyledi. 

“İnsanlar arasında vatandaş olsun olmasın verilen aynı hizmetten dolayı doğan haklar konusunda ayrımcılık yapılamaz” diyen Tatar, böyle bir muamelenin uluslararası çalışma yasasına aykırı düştüğünü belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının bu konuyu siyasete alet ettiğini, orada çalışanların emeklilik gibi haklarını çiğnemeye çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı olarak, hem 5 + BM görüşmesinde hem de heyetler arası görüşmelerde bu konuda yapılan haksızlığı diğer yapılan haksızlıklarla birlikte gündeme getireceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, İngiliz üslerinin egemen bir bölge olması nedeniyle Birleşik Krallık’ın bu konudaki görüşünü de alacağını belirtti.  

Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıkların mücadelesini yıllardır verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin eşit olduğunu, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Rum halkından hiçbir farkının olmadığını vurguladı.  

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Son Güncelleme: 12.03.2021 19:28
Anahtar Kelimeler:
Beyarmudu Belediye Başkanı İlker EdipCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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