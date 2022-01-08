banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Ufak atın da civcivler yesin…
Ufak atın da civcivler yesin…
banner404

Tatar vaka artışları konusunda konuştu

Vaka artışı konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; “Covid-19 tedbirlerine riayet etmeye devam etmeliyiz” dedi..

08 Ocak 2022 Cumartesi 10:37
Tatar vaka artışları konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında ciddi oranda artış gözlemlendiğini kaydetti. “Vaka artışının temel sebebi, Omicron varyatının bulaşıcılığının yüksek olmasıdır. Bununla beraber, bilim insanlarının önerisi doğrultusunda bireysel tedbirlere riayet edip yüksek aşı oranı ve hatırlatma dozlarını ihmal etmeyerek artışın önüne geçilebilir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; sağlık çalışanlarımız kadar halkımızın da sağduyu ile hareket ederek kişisel tedbirlere dikkat etmesi, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınması ve hatta her bireyin temaslıymış gibi korunarak hareket etmesinin, ayakta kalmak için elzem olduğunu söyledi.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, bu güne kadar KKTC Devleti’nin yürüttüğü Ulusal Aşı Programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri sayesinde, salgınla başarılı bir şekilde mücadele edildiğini belirtirken; bireysel tedbirlere uymaya devam etmenin, daha da önemlisi maske kullanmanın öneminin, Omicron varyantı ile daha da iyi anlaşıldığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yetkilileriyle de gerçekleştirdiği görüşmelerde altını çizdiği gibi maske kullanımına ve kişisel tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC halkına ve tüm sağlık çalışanlarına çağrıda bulunup sağduyu ile davranma zamanı olduğunu ve bu nedenle  kurallara harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatarak iki yıla yakın bir süredir özveri ile çalışan tüm sağlık personeline de tekrar teşekkür etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahvancıoğlu: “Asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına endekslenmesi gerekir”
Rahvancıoğlu: “Asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına endekslenmesi gerekir”
UBP heyeti Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti
UBP heyeti Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti
Kamuoyu yoklama ve araştırmaları yayımlanamayacak
Kamuoyu yoklama ve araştırmaları yayımlanamayacak
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Hava durumu
Hava durumu
Ufak atın da civcivler yesin…
Ufak atın da civcivler yesin…
Başbakan Sucuoğluna çağrı hangi siyasi polisi arayıp tutukluyu serbest bıraktı
Başbakan Sucuoğluna çağrı hangi siyasi polisi arayıp tutukluyu serbest bıraktı
Tatar, Özgöçmen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti
Tatar, Özgöçmen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim