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Tatar: “Üst komite kararlarına saygı duyulmalı”

17 Aralık 2020 Perşembe 14:45
Tatar: “Üst komite kararlarına saygı duyulmalı”
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TATAR: “ÜST KOMİTE KARARLARINA SAYGI DUYULMALI”

CUMHURBAŞKANI TATAR, LIONS KULÜPLERİ FEDERASYONU HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin halk sağlığını korumaya yönelik bir takım kararlar aldığını ve bu kararlara saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuna Karatepe ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Tatar, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının önemine değinerek, sivil toplumun dayanışmaya yönelik çalışmalarının uygar toplumlarda bulunması gereken bir özellik olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin özverili çalışmalarının sürmesinin toplumsal açıdan gerekli olduğunu ve bu çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Covid 19 salgının Mart ayından beridir başarıyla yönetildiğini kaydeden Tatar, Güney Kıbrıs ve Avrupa ülkelerinde son zamanlarda vaka sayısının arttığını kaydetti ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin halk sağlığını korumaya yönelik bir takım kararları aldığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, alınan bu kararlara saygı duyulması gerektiğini belirtti.

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Tatar, ekonomik beklentilerin de salgın döneminde göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerle ekonomik beklentilerin dengede olmasının önemine değindi.

Pandemi koşullarında Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin yaptığı yardımların daha da önem kazandığını ifade eden Tatar, toplumsal dayanışmaya yönelik duyarlılık gösterilmesinin Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir davranış olduğunu vurguladı.

Tatar, konuşmasında, uluslararası anlamda tanınırlığı olan Lions Kulüpleri’ne KKTC’den de üyeliklerin bulunmasının Kıbrıslı Türklerin medeni dünyanın bir parçası olabilecek zihniyete sahip oluşunun göstergesi olduğuna dikkat çekti ve yardımseverliğin Kıbrıslı Türklerin genlerinde bulunduğunu belirtti.

“LIONS KULÜPLERİ’NİN ÇALIŞMALARI KKTC’NİN TANINIRLIĞINA KATKI YAPIYOR”

Uluslararası anlamda tanınırlığı olan Lions Kulüpleri’nin çalışmalarının KKTC’nin tanınırlığına katkı yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların, Kıbrıslı Türklerin kendi egemenliği altında, kendi iradeleriyle çalışmalar yürüttüğü mesajını verdiğini kaydetti.

Tatar, KKTC’nin sağlam zeminde geleceğe umutla bakılabilmesinin önemine değindi; Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Masada artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu belirten Tatar, dünyaya bu mesajın net bir şekilde verildiğini dile getirerek bu konuda sivil toplumun desteğinin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarBulaşıcı Hastalıklar Üst KomitesiKuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu
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