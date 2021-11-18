Tatar: “Unutulmayanlardan Kıbrıs havaları, Kıbrıs Türkü’nün adeta bir yansıması”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Inner Wheel Bellapais Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada; Canev Dinçer’in disipliniyle vatan, millet sevgisiyle, mesleğinde edindiği bilgi ve tecrübeyle ailesine düşkünlüğü ile ideal bir öğretmen olduğunu dile getirdi.

Sibel Tatar şöyle konuştu:

“Kitap; nüktesiyle, Kıbrıs şivesiyle, tarihimizden alıntılarla, yemek kültürümüzle, yaşam şeklimiz ve adetlerimizle Kıbrıs Türkü’nün adeta bir yansıması. Hayatımıza böyle bir şiir kitabı kazandırdığı ve kitabın tüm gelirini, kadın ve çocuk projemize aktardığı için Inner Wheel Bellapais Kulübü Kurucu Başkanı olarak Canev Dinçer’e çok teşekkür ederim.”