Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hamitköy ve Haspolat bölgesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu çerçevede Hamitköy’de yaşayan Mehmet Değirmencioğlu ve Haspolat’ta yaşayan Mehmet Cesur’un evine yaptığı ziyarette, “yeni yıla girerken geleceğe umutla bakılması gerektiğini” dile getirdi.

“Pandeminin bir an önce dünyayı terk etmesini ve maddi, manevi her türlü zorluğun kolaylıkla aşılmasını” temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı, bu vesileyle 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.