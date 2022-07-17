Tatar, Uluslararası Final Üniversitesi Mezuniyet Töreni’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Uluslararası Final Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne'de düzenlenen törende konuşan Tatar, farklı ülkelerden öğrencilerin yer aldığı üniversitede kültürlerin harmanlandığı bir ortamda eğitim almanın, kendini geliştirmenin ve hayat boyu eğitimin devam etmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, düşünebilen, sorgulayabilen, araştırabilen bireyler olmanın yanında her şeyden önce güvenilir olmak geldiğini vurguladı.

Mezunlara verdiği tavsiyede, verilen sözleri tutarak herkesin güvenini kazanmanın önemli olduğunu belirten Tatar, alınan eğitim üzerine bu erdemleri inşa ettikleri takdirde mezunların yolunun açık olacağını söyledi ve mezunlara başarılar diledi.

Tatar, mezun öğrencilerin ülkelerine geri döndüklerinde KKTC’de yaşadıkları deneyimi unutmamalarını ve üniversitede kurdukları bağları sürdürmelerini temenni ettiğini de söyledi.