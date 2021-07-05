Tatar, Ulucami Kültür Evi'nde açıklamalarda bulundu

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'dan yaşanan depremin ardından şehrin hızla yeniden yapılandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir buçuk sene içerisinde bu kadar hızlı yapılanmayı her devletin başaramayacağını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik etti.



Delta varyantının KKTC'de de görüldüğünü ancak yüksek oranda aşılanma ile sıkıntılı günlerin aşılacağına inanç belirten Tatar, tüm doktor ve sağlık çalışanlarına emeklerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti.