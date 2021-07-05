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Tatar, Ulucami Kültür Evi'nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ temasları kapsamında Ulucami Kültür Evi'ni ziyaret etti. 

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:15
Tatar, Ulucami Kültür Evi'nde açıklamalarda bulundu

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'dan yaşanan depremin ardından şehrin hızla yeniden yapılandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bir buçuk sene içerisinde bu kadar hızlı yapılanmayı her devletin başaramayacağını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik etti.

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"Anavatanımızın güçlü olması KKTC'nin de güçlü olması demektir" diyen Tatar, KKTC'nin pandemi ile mücadelesinden de bahsetti.
Delta varyantının KKTC'de de görüldüğünü ancak yüksek oranda aşılanma ile sıkıntılı günlerin aşılacağına inanç belirten Tatar, tüm doktor ve sağlık çalışanlarına emeklerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 11:26
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