Tatar: “Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız“

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:
83. ölüm yıl dönümünde hasretle anarım. Kıbrıslı Türkler, Atatürk’ün izinden yürüyerek kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile yıllarca varoluş ve özgürlük mücadelesi içinde çok bedeller ödeyip şehitler vererek kendi devletini kurmuştur. Halkımız ilelebet Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacak; egemenliğinden, istiklalinden, inkılaplarından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyecektir. Ruhu şad olsun."