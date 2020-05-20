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Tatar, ülkeyi yurt dışında temsil eden gençlerle video konferans yoluyla görüştü

Başbakan Ersin Tatar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile ülkeyi yurt dışında temsil eden başarılı gençlerle video konferans yoluyla görüştü.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:51
Tatar, ülkeyi yurt dışında temsil eden gençlerle video konferans yoluyla görüştü
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Video konferans görüşmesine, şarkıcı Buray, Londra Kıbrıs Türk Gençlik Platforumu Başkanı Naifa Horozoğlu, futbolcu Kenan Özer, atletizmci Buse Savaşkan, vücut geliştirme ve fitness eğitmeni Sami Hamidi, milli yüzücü Doğukan Ulaç, milli atlet Hekimcan Yiğitoğlu, vücut geliştirme ve fitness sporcusu Kemal Özekmekçi, engelli basketbolcu Ömer Bulduk ve ilk KKTC’li youtuber Barış katıldı.

Görüşmenin başında gençlere seslenerek bayramlarını kutlayan  Başbakan Tatar, Ada dışında, kendi alanlarındaki başarılarıyla zirveye çıkan gençlerin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Gençlerin görüşlerini almanın önemine vurgu yapan Başbakan, geleceğe, çok daha sağlıklı ve müreffeh bir KKTC bırakmak istediklerini söyledi.

Başbakan Tatar, “ Güney Kıbrıs ile bir sorunumuz yok. Kimseyle bir sorunumuz yok. Biz bu Ada'da Kıbrıs Türk Halkı olarak kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Barış içinde güven içinde sağlık içinde bir yaşam istiyoruz” dedi.

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Gençlere görüşleri ve katkılarını dinlemekten mutlu olduğunu kaydeden  Başbakan  Tatar, “ Değerli görüşlerinize teşekkür ediyorum. Sizinle tanışmaktan, birlikte olmaktan çok mutlu oldum” diye konuştu.

 Başbakan Tatar, İngiltere'de vefat edenlerin cenazelerini getirme yönünde bir çalışmaları olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüşme sırasında gençler de Covid 19 önlemleri nedeniyle başarılı çalışmalar ortaya koyan  KKTC  Hükümetini kutladıklarını ifade ettiler.

Ülkelerini, ailelerini özlediklerini paylaşan gençler, Kıbrıs Türk Halkı'nı çeşitli platformlarda temsil etmenin gurur verici olduğunu söylediler.  Yaptıkları çalışmalar ile ilgili olarak da Başbakan’a bilgi veren gençler böylesi bir anlamlı günde  yayında Başbakan Tatar ile olmaktan duydukları memnuniyeti de ifade ettiler.

Son Güncelleme: 20.05.2020 10:37
Anahtar Kelimeler:
Tatar öğrenciler Video Konferans
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