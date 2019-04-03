Tatar: “Ülkenin bir an önce yeni bir kalkınma seferberliğine girmesi gerekir”

“ANCAK BUGÜNKÜ HÜKÜMETLE BU ASLA OLAMAZ”

UBP LEFKOŞA İLÇE BAŞKANLIĞI DEĞİRMENLİK’TE TOPLANTI DÜZENLEDİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkenin bir an önce yeni bir kalkınma seferberliği içine girmesi gerektiğini kaydetti ancak bugünkü hükümetle bunun asla olamayacağını ileri sürdü.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, dün gece partisinin Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından Değirmenlik’te düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye ile mali ve ekonomik iş birliği protokolünün imzalanmasının sadece kamu görevlilerinin maaş ödemeleri için değil tüm sektörler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Hükümeti başarısızlıkla suçlayan Tatar, UBP’nin yeniden halkın umudu haline geldiğini savundu ve şöyle konuştu:

“Bizim, planımız, projemiz hazırdır. En deneyimli kadrolar UBP’de vardır. Biz bu devlete inandığımız, halkımızı sevdiğimiz için devletimiz için, halkımız için hizmet etmeyi görev sayıyoruz. Yapamıyorlarsa, bırakacaklar, gidecekler. Düne kadar Nisan’da Türkiye protokol imzalanacak diyorlardı, şimdi Mayıs demeye başladılar. Yarın Haziran diyecekler. Bu protokol imzalanamıyorsa bize göre sorumlusu, protokole gereken önemi vermeyen, konunun üzerinde hassasiyetle durmayan hükümettir. Bir yıllık protokol istiyormuş bizim hükümet. Böyle bir şey olmaz. 3 yıllık olmalı ki, önünüzü göresiniz.”

EROĞLU: “İSTEYEN TECRÜBEMDEN YARARLANIR”

UBP Onursal Genel Başkanı ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaptığı konuşmada, gazetelerde yer alan kendisinin partiyi idare etmeye çalıştığına yönelik yazıların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Tek düşüncesinin UBP’nin bugünlerden yarınlara doğru giderken daha güçlü olması olduğunu kaydeden Eroğlu, şunları kaydetti:

“YAŞLANDIM AMA İHTİYARLAMADIM”

“Yaşlandım ama ihtiyarlamadım. Yaşadığım sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne güç katan, halkımıza hizmet veren bir UBP görmek istiyorum. Benim derim bu. Yöneticilik, yönetme derim yok. Onları yaptım. Ben kimseye bir şey söylemem. Benim tecrübemden yararlanmak isteyen varsa ve bir şey sorar, konuşurum. Son seçimlerde bana, ‘partinin oyları düşük, istediğimiz noktada değil, gel destek ver, mitinglere katıl dediler.’ Kötü mü yaptım?”

“TÜRKİYE İLE PROTOKOLLER ÖNEMLİDİR”

Derviş Eroğlu, Türkiye ile mali ve ekonomik iş birliği protokollerinin imzalanmasının son derece önemli olduğunu, kendisinin Başbakanlık dönemlerinde plan proje yapılarak, protokoller imzalanarak Anavatan Türkiye’nin desteği ile halk için birçok hizmet yapıldığını da kaydetti.

UBP’nin vazgeçilemez ilkelerinden birinin de Anavatan Türkiye ile en sıcak ilişkiler kurulması olduğunu ifade eden Eroğlu, “Ama siz Türkiye ile görüşmeye giderken elinizde planınız projeniz olacak” dedi.

TAÇOY: “ÇOK ÇALIŞIP BAŞARACAĞIZ”

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında çok çalışıp partiyi ve ülkeyi ileriye daha ileri götüreceklerine inancının tam olduğunu kaydetti.

UBP’nin birlik beraberliğine büyük değer verdiklerini de kaydeden Taçoy, başarının anahtarının karşılıklı, saygı ve sevgi olduğunu söyledi.

GARDİYANOĞLU: “HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE TEK BAŞINA İKTİDAR”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak ve partiyi ilk seçimde tek başına iktidara taşımak olduğunu belirtti ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Onursal başkanımızın tecrübesi, Genel Başkanımızın enerjisi, milletvekillerimizin, ilçemizin azmi ile hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Amacımız, ülkemize, devletimize hizmettir” ifadelerini kullandı.