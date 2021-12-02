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Tatar: “Ülkemizin değerlerine sahip çıkmamız önemli”

Tatar, 6.Aksa Fotofest fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı..

02 Aralık 2021 Perşembe 10:15
Tatar: “Ülkemizin değerlerine sahip çıkmamız önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yaşadığımız coğrafyanın bize verdiği ayrıcalığı anlatmak ve dünyaya tanıtmak bizim zenginliğimizdir” diyerek, ülkenin değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan 6.Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne katılarak, serginin açılışını gerçekleştirdi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bir arada olup doğru mesajları vermenin ve bu gibi başarılara dahil olmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu dile getirerek, fotoğraf yarışmasını düzenleyenleri ve yarışmaya katılanları tebrik etti.

“ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAMIZ ÖNEMLİ”

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Ülkenin değerlerine sahip çıkıp özellikle çağın sunduğu teknolojiden faydalanarak, güzellikleri, doğayı, kültürü ve insanları görüntülemek ve arşivlemenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 6 farklı derneğin bir araya gelerek, böyle anlamlı bir etkinliğe imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğraf çekmenin cep telefonları dolayısıyla daha yaygın hale geldiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin güzelliklerini fotoğraflamanın dünyaya verilen bir mesaj niteliğinde olduğunu kaydetti.

“KKTC’DE İNSANLARIMIZ SANATI, KÜLTÜRÜ, FOTOĞRAFÇILIĞI, İNSANLIĞI SEVİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de insanlarımız sanatı, kültürü, fotoğrafçılığı, insanlığı seviyor. Ülkemiz hem bir turizm adası, hem bir eğitim adasıdır. Tüm bu güzelliklerle bu coğrafyada yaşamanın bize verdiği ayrıcalığın anlatılması ve tanıtılması bizim zenginliğimizdir. Bu güzel zenginliğe katkı koyan herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, fotoğraf yarışmasına katılan ve kazanan herkesi kutlayarak, kültürü ve ülkeyi yansıtan fotoğrafların tanıtılmasının, sosyal medyadan tüm dünyayla paylaşılmasının öneminin altını çizdi.

Tatar, bu gibi etkinliklerin daha fazla yapılması ve ülkeye kazandırılmasının önemli olduğunu da kaydetti.

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Son Güncelleme: 02.12.2021 11:36
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