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Tatar: Ülkemiz yüksek öğretim kurumlarının elde ettiği başarı, hepimize gurur vermiştir

15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:15
Tatar: Ülkemiz yüksek öğretim kurumlarının elde ettiği başarı, hepimize gurur vermiştir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 YKS Yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.  “KKTC, uluslararası ölçekte bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir”diyen Tatar, “2022 YKS Yerleştirme sonuçlarında ülkemiz yüksek öğretim kurumlarının elde ettiği başarı, hepimize gurur vermiştir” ifadelerini kullandı.

Tatar, geçtiğimiz seneye oranla KKTC üniversitelerine talepte oluşan yüzde 47.37’lik artışla 11 bin 141 öğrenciye ulaşılmasının, yürütülen doğru pazarlama stratejileri, ülkenin sosyal ve fiziksel koşullarının diğer ülkelere göre mukayeseli üstünlüğü ve yüksek öğretimde yakalanan akademik başarılarla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Tatar, yerleştirilme oranlarındaki bu büyük başarının kayıt süresince de devam etmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle devam etti:

“Birçok kez altını çizdiğim üzere, KKTC, uluslararası ölçekte bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.  Yükseköğretim sektöründe elde edilen başarılara sahip çıkmak bu bağlamda hepimizin önemli bir sorumluluğudur.  Elde edilen bu başarı; ekonomik boyutuyla olduğu kadar politik boyutuyla da önemlidir… Dünyanın değişik coğrafyalarından KKTC yüksek öğretim kurumlarına yönelik gerçekleşen talep, farklı ülkelere KKTC’nin tanıtımının da güçlü bir ifadesidir aynı zamanda. Yükseköğretim sektörünü çok daha nitelikli bir noktaya çalışma çabalarına destek veren herkesi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

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Son Güncelleme: 15.08.2022 23:59
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