Tatar: “Ülke insanının kaliteli hizmet alması, devletin güçlenmesi için önemli”

TATAR: “ÜLKE İNSANININ KALİTELİ HİZMET ALMASI, DEVLETİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ”



Başbakan Ersin Tatar, ülke insanının kaliteli hizmet almasının devletin güçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tatar dün düzenlenen bir toplantıda üst düzey yönetici ve bürokratlarla bir araya geldi.

Kamuda görev yapan müdür ve müsteşarların katıldığı toplantıda konuşan Başbakan Tatar, “Ülkemizin ve insanımızın kaliteli hizmet alması, devletimizin daha güçlenmesi için önemli” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yeni bir dönemece girileceğini belirten Tatar, kamu personelinin görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin, halka hizmet yolunda çalışmasının önemine işaret etti.

Tatar, “Hizmet kalitesinin ve verimin artması ülkemize de olumlu yansır” dedi. Başbakan, bürokratlara çalışmalarında başarılar diledi.

