Tatar, Ulaç’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Mayıs tarihinde İtalya’da düzenlenecek ve Türkiye Milli Takımı ile katılacağı Avrupa Şampiyonası’nda Doğukan Ulaç’a başarılar dileyerek birçok spor alanında büyük başarılar elde eden Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının artarak süreceğine inandığını vurguladı.