banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak
Kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Lefkoşa’da trafik kazası
Lefkoşa’da trafik kazası
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
1 kişi tutuklandı
banner404

Tatar, Ulaç’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya’da düzenlenen Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde birinci olan Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı tebrik etti.

08 Mayıs 2022 Pazar 21:30
Tatar, Ulaç’ı tebrik etti

banner341
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Mayıs tarihinde İtalya’da düzenlenecek ve Türkiye Milli Takımı ile katılacağı Avrupa Şampiyonası’nda Doğukan Ulaç’a başarılar dileyerek birçok spor alanında büyük başarılar elde eden Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının artarak süreceğine inandığını vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 09.05.2022 09:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünden beri kayıp olan şahıs bulundu
Dünden beri kayıp olan şahıs bulundu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan GAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek
Ünlü oyuncu Uğur Aslan GAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek
Amcaoğlu: “Yakıt değişim bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi”
Amcaoğlu: “Yakıt değişim bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi”
Üç farklı bölgede yangın
Üç farklı bölgede yangın
Anneler Günü kutlanıyor
Anneler Günü kutlanıyor
Güngördü Anneler Günü mesajı yayımladı
Güngördü Anneler Günü mesajı yayımladı
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak
Kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim