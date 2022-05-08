Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya’da düzenlenen Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde birinci olan Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı tebrik etti.
Tatar, Ulaç’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya’da düzenlenen Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde birinci olan Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı tebrik etti.
08 Mayıs 2022 Pazar 21:30
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Mayıs tarihinde İtalya’da düzenlenecek ve Türkiye Milli Takımı ile katılacağı Avrupa Şampiyonası’nda Doğukan Ulaç’a başarılar dileyerek birçok spor alanında büyük başarılar elde eden Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının artarak süreceğine inandığını vurguladı.
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