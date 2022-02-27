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Tatar: Ukrayna’da yaşananlar göstermiştir ki Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, tek güvencemiz ve teminatımızdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu gece idrak edilecek olan Miraç Kandili ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili mesaj yayımladı. 

27 Şubat 2022 Pazar 21:45
Tatar: Ukrayna’da yaşananlar göstermiştir ki Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, tek güvencemiz ve teminatımızdır

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

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“Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusunun ve İslam âleminin Miraç Kandili'ni kutlarken, Ukrayna'da devam etmekte olan savaşı büyük bir endişe ve üzüntüyle izlemekteyiz. Savaşın getirdiği ölümleri, acıları ve göçleri yaşayan bir halkın Cumhurbaşkanı olarak Ukrayna'daki çocukların gözyaşları, annelerin haykırışları yüreğimizi dağlamaktadır. Ukrayna'da yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı, tek güvencemiz ve teminatımızdır. Temennim, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların savaş ve silahla değil, diyalogla çözümlenmesidir. Bu mübarek gecede, tüm dünyada savaşların sona ermesini, barış ve huzurun egemen olmasını dilerim.”

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Son Güncelleme: 28.02.2022 00:07
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