banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni...
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan yeni elektrik tarifeleri konusunda bilgi verdi
Yoksul muafiyetlerinde miktar artırıldı
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
banner405

Tatar, Ukrayna diasporasının temsilcilerini kabul etti

“BU ZOR ZAMANLARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

02 Mart 2022 Çarşamba 15:00
Tatar, Ukrayna diasporasının temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC halkı olarak Ukraynalı kardeşlerimizle her zaman çok güzel ilişkilerimiz olmuştur. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarının oluşturduğu diasporanın temsilcilerini kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekâttan duyduğu büyük üzüntü ve endişeyi dile getirerek, insanlık dramlarının yaşandığı bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarına gereken her türlü yardımın yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC halkı olarak Ukraynalı kardeşlerimizle her zaman çok güzel ilişkilerimiz olmuştur. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

“KIBRIS TÜRKÜ, SAVAŞIN ACISINI YAŞAYAN VE TOPLUMSAL VAROLUŞ MÜCADELESİNİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ İYİ BİLEN BİR HALK”

Kıbrıs Türkü’nün acıyı, yıkımı yaşayan ve toplumsal varoluş mücadelesinin ne anlama geldiğini iyi bilen bir halk olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda adada barış içinde yaşandığını belirterek, barışın önemli olduğunu ifade etti.

Yaşlı ve çocuk her yaştan sivilin savaş ortamlarında korunmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumu, Ukrayna’da yaşanan insanlık dramının sona ermesi için elinden geleni yapmaya davet etti.

banner341
YÜRÜKOĞULLARI

Ukrayna diasporası temsilcilerinden Larysa Yürükoğulları da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ukrayna’da yaşanan savaş sonucu oluşan insanlık dramından duydukları üzüntüyü ifade eden Yürükoğulları, harekâtın bir an önce sona ermesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

KKTC’deki insanların, Ukrayna’da yaşanan endişe verici duruma dikkatlerini çekmek istediklerini kaydeden Larysa Yürükoğulları, birçok KKTC vatandaşının bölgeye insani yardım yapılması konusunda hazır olduğunu belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’dan destek istediklerini ifade etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar da, insani yardım talebini göz önünde bulunduracağını ve elinden geleni yapacağını söyleyerek, “Ukraynalı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyorum” dedi.

Kabulde, KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarının oluşturduğu diasporanın temsilcileri Larysa Yürükoğulları, Olena Kurtman ve Olha Zaporozhets yer aldı.

Kabulde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ile Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Muslu Akgüney de hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2022 09:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın yaşamını yitirdi
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın yaşamını yitirdi
Sahte TL ve Stg'lere dikkat... 5 kişi tutuklandı
Sahte TL ve Stg'lere dikkat... 5 kişi tutuklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Trafik denetiminde uyuşturucu
Trafik denetiminde uyuşturucu
Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi
Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi
Yarın Fırtına Bekleniyor
Yarın Fırtına Bekleniyor
GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi
GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi
Erhürman: “Belediyelerin batmış olmasını, belediye sayılarıyla açıklayamazsınız”
Erhürman: “Belediyelerin batmış olmasını, belediye sayılarıyla açıklayamazsınız”
Pilli: “En büyük sorunumuz sistemsizlik”
Pilli: “En büyük sorunumuz sistemsizlik”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim