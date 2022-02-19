banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu: “Kabine listelerini sosyal medyadan şaşkınlık içerisinde takip ediyorum”
“UBP-DP-YDP bir önceki hükümet değildir”
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Girne’de uyuşturucu…
Girne’de uyuşturucu…
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Lefkoşa’daki kazada araç takla attı ve alev aldı
Lefkoşa’da kaza
banner405

Tatar, Türksoy’un Ankara’daki merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, Ankara temasları çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Ankara'daki merkezini ziyaret etti.

19 Şubat 2022 Cumartesi 20:45
Tatar, Türksoy’un Ankara’daki merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının haklı egemenlik mücadelesinin sona erdirilmesine ve anavatan Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının haklı bir mücadele verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

"Medeniyetler çatışmasıyla bizleri Kıbrıs'tan bir bakıma dışlamak, Kıbrıs'ın Rum tarafına ait olması için yapılan çeşitli soykırıma varan faaliyetlere Kıbrıs Türk halkı her zaman direnmiştir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle verdiği mücadelede Kıbrıs'ta iki ayrı halktan biri olduğunu, bu mücadelenin de egemenlik temelinde verilen bir mücadele olduğunu göstermiştir."

Kıbrıs'ta gelinen noktada ancak iki ayrı egemenlik temelinde iş birliği geliştirilebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; "Kıbrıs Türk halkı olarak haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, egemenliğimizin elimizden alınmasına ve anavatan Türkiye'yle bağımızın kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu tüm dünyayla paylaymış vaziyetteyiz" dedi.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, büyük Türk dünyasının bir parçası olarak Türklük mücadelesi verdiklerini ve Kıbrıs'ta iki ayrı halkın mevcut olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının kendi tarihleri ve kültürleriyle ayrı bir halk olarak geleceğini tayin etme hakkına sahip bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haklı mücadelemizin kutsal ve değerli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY çatısı altında yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi. 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a, Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 880. doğum yılına ithafen hazırlanan hatıra madalyası takdim edildi.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’a da Kaseinov tarafından, TÜRKSOY 5. Fotoğrafçılar Buluşması foto albümü takdim edildi.

Ziyaretin başında, FODER’in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden esintiler ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri” sergisi de gezildi.

banner360
Son Güncelleme: 20.02.2022 17:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Güneşer’den sağlık önerileri…
Güneşer’den sağlık önerileri…
Sucuoğlu: “Kabine listelerini sosyal medyadan şaşkınlık içerisinde takip ediyorum”
Sucuoğlu: “Kabine listelerini sosyal medyadan şaşkınlık içerisinde takip ediyorum”
Polis KKTC genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi
Polis KKTC genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Girne’de uyuşturucu…
Girne’de uyuşturucu…
Masterchef yarışmacısı şef Dilara Başaran GAÜ gastronomi bölümü öğrencileri ile birlikte
Masterchef yarışmacısı şef Dilara Başaran GAÜ gastronomi bölümü öğrencileri ile birlikte
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlarından Burhan Yetkili hayatını kaybetti
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlarından Burhan Yetkili hayatını kaybetti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim