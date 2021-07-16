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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Tatar: “TÜRKSOY, sanatçılarımızın uluslararası toplantılara katılmasına kapı açmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY), sanatçılarımızın uluslararası toplantılara katılmasına kapı açmıştır” dedi.

16 Temmuz 2021 Cuma 16:30
Tatar: “TÜRKSOY, sanatçılarımızın uluslararası toplantılara katılmasına kapı açmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY), sanatçılarımızın uluslararası toplantılara katılmasına kapı açmıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Düsen Kaseinov başkanlığındaki TÜRKSOY heyetini kabul ederek görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, TÜRKSOY heyetine Kıbrıs Türk halkına gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkürlerini ileterek, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak kendi bağrından yetişen, edebiyatımızın, yazarlarımızın, şairlerimizin ve kültür insanımızın olduğunu vurguladı. 

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Tatar, kendi kültür ve varlığını yaşatma azmi içinde her türlü dalda yetenekli insanlarımızın, uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türk Halkı’nı başarılı bir şekilde temsil etmesinin bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.  
TÜRKSOY ailesinin Kıbrıs Türk Halkı’nı siyasi anlamda da desteklemesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara maruz kalan Kıbrıs Türk Halkı’nın, sanatçılarımızın uluslararası toplantılara katılabilmesine TÜRKSOY ailesinin bir kapı açtığını ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, KKTC’deki sanatçıları ve bilim insanlarını her zaman desteklediklerini belirterek, TÜRKSOY’un Kıbrıslı Türk sanatçılarının dünyaya açılan penceresi olduğunu ve her zaman kapılarının sanatçılara açık kalacağını söyledi.
 

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Son Güncelleme: 16.07.2021 17:18
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