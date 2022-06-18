banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi?
Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye...
Başbakan çiftçilerle görüştü
Başbakan çiftçilerle görüştü
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Irkçılıksa ırkçılık!
Irkçılıksa ırkçılık!
Çiftciler Birliğinden şok eylem
Çiftciler Birliğinden şok eylem
banner405

Tatar Türkmenköy ve Çayönü’nü ziyaret etti

18 Haziran 2022 Cumartesi 19:45
Tatar Türkmenköy ve Çayönü’nü ziyaret etti

banner341
Tatar: “Birlik ve beraberliğimizi koruyarak toprağımıza ve üretime sahip çıkmak hepimizin temennisidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenköy ve Çayönü köylerine ziyarette bulunarak üreticiler ve halkla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, köy ziyareti çerçevesinde Türkmenköy Soğuk Hava Deposu’nu ziyaret etti; patates üreticileri, süt ve süt ürünleri üreticileri ve hayvan üreticilerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, üreticilerin çalışmaları hakkında bilgi alarak mevcut sıkıntıları birinci ağızdan dinlediğini ifade etti ve yılların deneyimi ile insanlarımızın kendi ürünlerine sahip çıktığını gördüğünü belirtti. -"Biz imkanlarımız doğrultusunda üreticilerin beklentileri için elimizden geleni yapacağız” Üreticilerin devletten beklentilerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz imkanlarımız doğrultusunda üreticilerin beklentileri için elimizden geleni yapacağız” dedi.  İki yıldır yaşanan pandemi dönemi, ekonomik kriz ve Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz olarak ekonomik dengelere etki yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin tüm olumsuzluklara rağmen devam etmek zorunda olduğunu ve devam ettiğini söyledi. Ürün bedelinin makul fiyata tüketiciye sunulmasının daha iyi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda çalışmaları gözden geçirip farklı boyutları ile çalışmaların yürütülmekte olduğunu söyledi. “Tüketicilerimize ürünleri en iyi şekilde sunmak hepimizin görevidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de üretimin geçmişten beridir sürdüğünü kaydederek sıkıntıların giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır ürünlerimize ve toprağımıza sahip çıkarak üretime emek veren tüm üreticileri ve çalışanları kutladı. “Birlik ve beraberliğimizi koruyarak toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin halklar için olan önemine vurgu yaptı.Tatar, ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden UBP Milletvekili Hüseyin Kelle’ye teşekkür etti  

banner360
Son Güncelleme: 18.06.2022 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP, Arasta esnafının sorunlarını dinledi
HP, Arasta esnafının sorunlarını dinledi
GKK’da ant içme töreni
GKK’da ant içme töreni
Belediyeler Birliği'ne “yönetim“ eleştirisi...
Belediyeler Birliği'ne “yönetim“ eleştirisi...
Erhürman: “Tam gün eğitime geçmek hem ekonomi, hem eğitim açısından avantaj olacak“
Erhürman: “Tam gün eğitime geçmek hem ekonomi, hem eğitim açısından avantaj olacak“
Ertuğruloğlu'nun durumu iyi
Ertuğruloğlu'nun durumu iyi
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: Çarşamba Gününe kadar taleplerimiz yerine getirilmezse bütün üreticilerle Başbakanlık önüne geleceğiz
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: Çarşamba Gününe kadar taleplerimiz yerine getirilmezse bütün üreticilerle Başbakanlık önüne geleceğiz
Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi?
Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi?
Girne Belediyesi: “Hijyen denetimlerine devam ediliyor” 
Girne Belediyesi: “Hijyen denetimlerine devam ediliyor” 
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Polisten asayiş ve trafik denetimi...
Polisten asayiş ve trafik denetimi...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim