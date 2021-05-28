banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Tatar: “Türkiye’yle ilişkilerin çok daha ileriye taşınması arzusu içerisindeyim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyetine akşam yemeği verdi. Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilerin çok daha ileriye taşınması arzusu içerisinde olduğunu vurguladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:45
Tatar: “Türkiye’yle ilişkilerin çok daha ileriye taşınması arzusu içerisindeyim”
banner337

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyetine akşam yemeği verdi. Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilerin çok daha ileriye taşınması arzusu içerisinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1960 Antlaşması ile kurucu ortak Kıbrıslı Türklerin, en az Kıbrıslı Rumlar kadar eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bu antlaşmayı garantör ülke olarak garanti etmesinin Kıbrıs Türklerinin en büyük dayanağı olduğunu belirtti. 

Tatar, dönemin Kıbrıslı Türk liderleri Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu anarak, yad etti.

“Bu önemli insanlarımızı yad etmek bizlerin görevidir. Bugün Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuşsa; bu, Garanti Antlaşmaları’na bağlı olarak Türkiye’nin 1974’te buraya gelmesine bağlıdır” diyen Tatar, 1974  Barış Harekâtı öncesi, Erenköy Direnişi ve Türk jetlerinin Kıbrıs’a gelmesi sayesinde Kıbrıs Türkü’nün direnişinin başarıyla sonuçlandığını da anımsattı.

“TÜRKİYE İLE TAM BİR FİKİR VE EYLEM BİRLİKTELİĞİ İÇERİSİNDE YENİ VİZYONUMUZU SAVUNUYORUZ”

Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunularak dünyaya anlatılmasının KKTC-TC ilişkilerini bir başka boyuta taşıdığını ifade eden Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunun altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her koşulda egemen bir halk olarak Türkiye’yle güçlü münasebetini muhafaza etmesinin gerekliliğine işaret etti. 

banner341
“İLGİLİ TARAFLARA ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIMIZI SÖYLÜYORUZ” 

Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı AB üyesi yapılarak, 1960 Antlaşması’yla bölgede oluşturulan Türk-Yunan dengesinin Türkiye aleyhine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulmasının dünyada da büyük ses getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İlgili taraflara biz asla geri adım atmayacağımızı söylüyoruz” dedi.

Türkiye’yle ilişkilerin günümüzün iletişim dünyasında çok daha ileriye taşınması arzusu içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu temaslar sonucunda, bu milli bilinç somut bir şekilde yer bulur ve kalıcı olur” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRK HALKINA GÖNÜLDEN BAĞLIDIR”

Hükümetler arası ilişkilere ek olarak, seçilmiş milletvekillerinin, sivil toplum örgütü ve ekonomik örgütlerin de iş birliğinin fevkalade önem taşıdığına dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına gönülden bağlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toros Dağları'nın suyunun Akdeniz'den boru ile geçirilerek KKTC topraklarına taşındığı Su Temin Projesi gibi siyaseten de çok büyük anlamı olan projelerin ve yatırımların devamının geleceğine olan inancını da dile getirdi.

Yemeğe, TBMM Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Milletvekili İzlem Gürçağ, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Özlem Demir, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Muslu Akgüney katıldı.

banner360
Son Güncelleme: 28.05.2021 20:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 20'si yerel 22 yeni vaka
KKTC'de 20'si yerel 22 yeni vaka
LAÜ Akademisyeni Çehreli, çocuklarda ağız ve diş sağlığının nasıl korunması gerektiğine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Çehreli, çocuklarda ağız ve diş sağlığının nasıl korunması gerektiğine dikkat çekti
“Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” konulu webinar düzenlendi
“Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” konulu webinar düzenlendi
UNFICYP online panel düzenleyecek
UNFICYP online panel düzenleyecek
Halkın Partisi Milletvekili Rogers, gündemi değerlendirdi
Halkın Partisi Milletvekili Rogers, gündemi değerlendirdi
Hayvancılar Birliği Pazartesi günü araçlı eylem yapacak
Hayvancılar Birliği Pazartesi günü araçlı eylem yapacak
Talim ve Terbiye Dairesi kolejlere giriş sınavı ile ilgili bilgilendirme yaptı
Talim ve Terbiye Dairesi kolejlere giriş sınavı ile ilgili bilgilendirme yaptı
İstatistik Kurumu 2 yaşında...
İstatistik Kurumu 2 yaşında...
Kızıl şahin yavruları yuvadan uçuyor
Kızıl şahin yavruları yuvadan uçuyor
DP’ye yeni katılımlar
DP’ye yeni katılımlar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim